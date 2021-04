Polska drugim producentem cementu w Europie

Z produkcją na poziomie 18,7 mln ton w 2020 r. Polska była drugim co do wielkości producentem cementu w Europie, ustępując tylko Niemcom. W tym roku branża przewiduje, że możliwy jest niewielki spadek sprzedaży. Jednocześnie coraz większe są obawy związane z dynamicznie rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Cementowy zielony ład

Podczas dyskusji Przewodniczący #SPC Krzysztof Kieres, Członkowie Zarządu Xavier Guesnu i Andrzej Reclik oraz prof. Jan Deja podkreślili wzrost importu #cement.u z Białorusi, który już teraz wynosi blisko 0⃣,5⃣ mln ton rocznie, a może osiągnąć nawet 1⃣ mln ton. #PolskiCement pic.twitter.com/jVUm3IZglH — Polski Cement (@PolskiCement) April 29, 2021

Cementowe ogniwo

Strata dla gospodarki

Dodał, że w zaspokojeniu deficytu mieszkaniowego może pomóc prefabrykacja betonowa, a budowanego z tego materiału nawierzchnie drogowe poprzez swoją trwałość mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2.Włodzimierz Chołuj, członek zarządu Cemex Polska oraz członek zarządu SPC, podkreślał natomiast, że dzięki odpowiednim procedurom sanitarnym pandemia nie zakłóciła pracy zakładów cementowych. Natomiast obecnie producenci przygotowują się do organizacji zakładowych punktów szczepień.Janusz Miłuch, prezes spółki Cement Ożarów i członek zarządu SPC, zapewnił, że branża popiera wprowadzenie założeń Europejskiego Zielonego Ładu.W maju 2020 r. została przedstawiona Mapa Drogowa przygotowana przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Cementowego CEMBUREAU, którą przyjęły wszystkie kraje członkowskie. Zakłada ona ograniczenie emisji CO2 o ok. 40 proc. w 2030 r. dla producentów cementu i betonu oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.Jak wyjaśnił Miłuch, cel ten będzie realizowany m.in. poprzez poprawę efektywności energetycznej, stosowanie paliw alternatywnych, dodatków mineralnych do cementu, optymalizację projektowania mieszanek betonowych oraz bardzo kosztowne technologie wychwytywania i magazynowania lub wykorzystania CO2 (CCS i CCU).Jednocześnie Miłuch zaznaczył, że sektor ponosi coraz większe koszty związane z Europejskim Systemem Handlu Emisjami. Cementownie muszą dokupować uprawnienia do emisji CO2 i ilość ta będzie systematycznie wzrastała. W roku 2020 niedobór uprawnień wynosił już ponad 2,85 mln ton CO2. Aktualnie ceny uprawnień do emisji jednej tony CO2 sięgają już blisko 50 euro.- W aktualnych warunkach nie tylko polskie, ale i europejskie zakłady cementowe coraz dotkliwiej odczuwają skutki finansowe zmiany przepisów, w których brakuje spojrzenia na specyfikę poszczególnych sektorów - stwierdził Miłuch.- O początku roku 2021 mamy do czynienia z olbrzymim wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, co spowodowało bezpośrednie przełożenie na wzrost cen energii elektrycznej. W takich warunkach branża cementowa będąca poza systemem rekompensat znalazła się w dość trudnej sytuacji - dodał.Dlatego sektor oczekuje wpisania na listę przemysłów energochłonnych, uprawnionych do rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej, a także popiera plany wprowadzenia unijnego podatku węglowego (CBAM) dla importowanych do Unii Europejskiej produktów, przy jednoczesnym utrzymaniu puli bezpłatnych uprawnień do emisji CO2.Miłuch przypomniał, że lawinowo rośnie import do Polski cementu z Białorusi. W 2020 r. wyniósł on 440 tys. ton i był prawie o 80 proc. większy niż rok wcześniej.Zobacz też: Drogi prąd i CO2 dobijają cement z Polski. Zyskuje białoruski - Jest on zagrożeniem dla funkcjonowania polskich cementowni, miejsc pracy i stoi w sprzeczności z celami polityki klimatycznej. W ujęciu gospodarczym jest to zjawisko stawiające polskie zakłady, obciążone wysokimi kosztami emisji CO2, w nierównej pozycji z importerami - wskazał Miłuch.- Import cementu spoza UE powoduje, że mamy do czynienia z dużo bardziej niekorzystnym oddziaływaniem na środowisko, ale też z utrudnioną konkurencyjnością w przypadku braku ochrony przed producentami nieobciążonymi kosztami uprawnień CO2, które z roku na rok są coraz wyższe - dodał.Jednocześnie eksport cementu z polskich zakładów na Białoruś jest obłożony wymogiem uzyskania odpowiedniego certyfikatu, co może trwać nawet cały miesiąc i skutecznie opóźniać dostawy do klientów.- Podobny zabieg wcześniej zastosowano w Rosji. Z kolei transporty z Białorusi realizowane są bardzo szybko, sięgając w skali roku ok. pół miliona ton, co na pewno nie ułatwia skrupulatnej kontroli dostosowania do funkcjonujących w Polsce norm - ocenił Miłuch.Xavier Guesnu, prezes Lafarge Cement oraz członek SPC, akcentował ważną rolę branży w gospodarce komunalnej. Rocznie cementownie zagospodarowują ok. 10 proc. odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce - poprzez spalanie wyprodukowanych z nich paliw alternatywnych.- Cementownie pozwalają eliminować odpady w sposób bezpieczny dla środowiska. Nowoczesne instalacje i surowe limity emisyjne w cementowniach zapewniają bardzo bezpieczne i efektywne współspalanie paliw alternatywnych w bardzo wysokiej temperaturze - powiedział Guesnu.Dodał, że zastępowanie węgla paliwami alternatywnymi obniża emisję CO2, co jest ważnym krokiem w dążeniu do neutralności emisyjnej.- Cementownie zapewniają takie samo bezpieczeństwo jak nowoczesne spalarnie, a w zakresie co-processingu (jednoczesny odzysk energii i recykling materiałowy - red.) dodatkowo rozwiązany jest problem powstających popiołów i żużli - podkreślił.Ponadto zwrócił uwagę na rolę cementowni w gospodarce o obiegu zamkniętym. Dodał, że osiągnięcie neutralności emisyjnej jest możliwe, gdy na emisje spojrzymy globalnie, czyli w całym cyklu życia produktu.- Pomimo tego, że w procesie produkcji klinkieru cementowego emisja CO2 jest nieunikniona, beton jako produkt końcowy może pochłaniać dwutlenek węgla oraz umożliwia redukcję emisji np. na etapie eksploatacji budynków i konstrukcji. Dzięki wysokiej masie termicznej beton działa jak magazyn energii - wyjaśnił Guesnu.- Przemysł cementowy z jednej strony jest właściwie przemysłem bezodpadowym, a z drugiej sam zagospodarowuje odpady z innych branż jak np. popioły lotne, żużle wielkopiecowe i rea-gips w ilości ok. 5 mln ton do procesu produkcji oraz wykorzystuje paliwa alternatywne - dodał.Wskazał również, że sektor zamierza koncentrować się w nadchodzących latach m.in. na inwestycjach w budowę elektrowni zasilanych odpadami oraz w odnawialne źródła energii. W przypadku tych ostatnich decyzje ogłosiły już grupy Lafarge i Górażdże.Zobacz więcej: Lafarge w Polsce będzie miał prąd z farmy fotowoltaicznej Prezes Andrzej Reclik z Górażdży podkreślił, że cementownie będą dążyć do maksymalizacji wykorzystania paliw alternatywnych, poprawy efektywności energetycznej i praktycznie całkowitego przejścia na energię elektryczną produkowaną ze źródeł odnawialnych.Od kilku lat trwają prace dotyczące wdrażania na skalę przemysłową instalacji do wychwytywania CO2 oraz metod wykorzystania wychwyconego gazu, które pozwolą na wyeliminowanie go z atmosfery.Prezes Reclik zaznaczył, że są to technologie bardzo drogie, jednak przemysł prowadzi badania. Niedawno została uruchomiona pierwsza instalacja CCS w cementowni w norweskim Brevik, należącej do koncernu HeidelbergCement, którego częścią są Górażdże.Zobacz więcej: Pierwsza na świecie cementownia z pełnowymiarowym CCS Sumując tematy związane z wpływem polityki klimatycznej na branżę, Jan Deja, dyrektor biura SPC, zaznaczył, że koszty z nią związane powodują ryzyko wystąpienia zjawiska carbon leakage, czyli ucieczki emisji CO2 poza granice UE.Jak podał, nawet 30 proc. potencjału wytwórczego klinkieru w UE może zostać zlikwidowane w przypadku braku wprowadzenia mechanizmów obronnych przed importem oraz braku rekompensat.Taki scenariusz byłby niekorzystny również dla polskiej gospodarki. Krzysztof Kieres, przewodniczący SPC, przywołał raport firmy doradczej EY, w którym wyliczono, że w 2017 r. sektor wygenerował w polskiej gospodarce ok. 3,8 mld wartości dodanej oraz ok. 1,9 mld zł wpływów do budżetu sektora finansów publicznych.Stanowiło to odpowiednio 0,21 proc. wartości dodanej, 0,39 proc. wpływów do budżetu sektora finansów publicznych. Dzięki działalności branży cementowej rozwija się także samorządy: powiaty i gminy, w których działają cementownie. Do budżetów gmin i powiatów tylko w 2017 r. trafiło 195 mln zł.Kieres podkreślił, że w ciągu ostatnich 20 lat sektor zainwestował w zakłady ok. 10 mld zł, dzięki czemu należą do najnowocześniej w Europie. Duża część inwestycji była związana właśnie z ograniczaniem wpływu na środowisko i zmniejszaniem emisji CO2.Doprowadzenie branży do neutralności klimatycznej będzie wymagało kolejnych, wielomiliardowych nakładów. Do 2050 r. cementownie w UE na ten cel mogą potrzebować nawet 36 mld euro.