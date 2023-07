Polska firma angażuje się w odbudowę Charkowa

B-Act, spółka inżynieryjna specjalizująca się w doradztwie i nadzorze inwestycji budowlanych, otworzyła w ostatnim tygodniu swoje przedstawicielstwo w Charkowie.

Firma B-Act była obecna na Ukrainie jeszcze przed inwazją Rosji. Przed wybuchem pełnoskalowej wojny firma podpisała kontrakt wart 2 mln euro na pełnienie funkcji nadzoru technicznego oraz inżyniera konsultanta w ramach projektu budowy mostu na Dniestrze Jampol – Koseuts na granicy Ukrainy z Mołdawią. W celu koordynacji tej inwestycji B-Act chce otworzyć biuro w pobliskiej Winnicy w najbliższych tygodniach.

Odbudowa Charkowa będzie kosztować 9,5 mld euro. B-Act będzie w niej uczestniczył

Nowe biuro w Charkowie daje polskiej firmie wiele możliwości uczestnictwa w projektach. Przed wojną to miasto było ważnym ośrodkiem przemysłowym i akademickim w kraju, zamieszkałym przez 1,5 mln mieszkańców. Chociaż, to miasto znajduje się w pobliżu granicy z Rosją i jest celem ataków rakietowych, to już w ubiegłym roku udało się odbudować 200 obiektów mieszkalnych obecnie budowanych jest kolejne 50.

Igor Terechow, mer Charkowa, w trakcie czerwcowej Ukraine Recovery Conference w Londynie poinformował, że na odbudowę infrastruktury, domów i innych budynków tylko w samym mieście potrzeba 9,5 mld euro. Około 150 tys. mieszkańców pozostaje bez mieszkań, połowa szkół i przedszkoli jest uszkodzona – wynika z informacji mera Charkowa.

- Skala zniszczeń w Charkowie jest ogromna. Pomimo, bliskości granicy z Rosją i powtarzających się ataków rakietowych, już teraz trwa odbudowa miasta. Dzieje się tak, bo to właśnie rekonstrukcja infrastruktury ma duże znaczenie w kontekście zapewnienia dalszych możliwości rozwoju dla osób, które zdecydowały się pozostać w Ukrainie - stwierdził Adam Białachowski, prezes B-Act.

- Chcemy mieć udział w tym procesie i podzielić się swoimi doświadczeniami. Dlatego zdecydowaliśmy się na otwarcie biura w Charkowie, które będzie naszym kolejnym przyczółkiem w tym kraju. Nie jest to nasze ostatnie słowo w zakresie aktywności w ukraińskich regionach – dodał Białachowski.

Inwestycje na Ukrainie ma pomóc B-Act zwiększyć rentowność firmy

B-Act poprzez inwestycje na Ukrainie chce zwiększyć swoją rentowność. W minionym roku spółka osiągnęła blisko 14 mln PLN przychodów i chcemy poprawić ten wynik – deklaruje Białachowski. Na 2024 rok przewidywane jest również wejście spółki na rynek NewConnect na warszawskiej giełdzie.

