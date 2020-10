Polska firma budowlana z kontraktem w USA

Firma SADDAR, producent ekologicznych elementów budowlanych, podpisała kontrakt z amerykańską siecią 350 hipermarketów budowlanych - poinformowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Według ekspertów PAIH umowa otwiera przed firmą możliwości rozszerzenia oferty na amerykańskim rynku i zawarcie kolejnych kontraktów.

"Model gospodarki o obiegu zamkniętym, w który idealnie wpisuje się nasz rodzimy producent przyciąga coraz większą uwagę w Stanach Zjednoczonych. Sama Kalifornia, która przoduje w ekologicznych rozwiązaniach to piąta gospodarka światowa i tam właśnie będziemy starać się o nowe kontrakty dla polskiego producenta" - wskazał szef biura PAIH w Waszyngtonie Bartosz Szajda.

Pionierskie rozwiązanie produkcji ze specjalnie opracowanego przez SADDAR kompozytu na bazie surowca pochodzącego z recyklingu butelek PET jest dla Amerykanów atrakcyjne - podkreśla PAIH.

Według danych McKinsey & Company tylko 28 proc. plastiku z opakowań i butelek jest w Stanach Zjednoczonych ponownie przetwarzane.



PAIH zwróciła uwagę, że kompozytowa ekokotwa, którą można zmielić i ponownie przetworzyć, to produkt oparty na zastrzeżonej konstrukcji i innowacyjnym w skali światowej pomyśle.



"Dotychczasowa hegemonia producentów i dostawców kotw stalowych została przełamana autorskim rozwiązaniem polskiej firmy SADDAR z sukcesem podbijającej już Europę Zachodnią" - podkreśliła Agencja, która udzieliła firmie wsparcia we wprowadzeniu jej produktu do sieci amerykańskich hipermarketów budowlanych. Następnym krokiem ma być "zbudowanie wiedzy na rynku USA o zaletach polskiego produktu dla środowiska naturalnego".

Jak wyjaśnił Szajda, rozwiązania instalacyjne oferowane przez SADDAR mają zastosowanie m.in. jako elementy montażu ogrodzeń, drewnianej architektury ogrodowej czy w sektorze budowlanym.



"Są to kotwy wbijane, wkręcane i przykręcane w niemal każdy rodzaj gruntu czy powierzchni. Na szeroką skalę używane są przy m.in. instalacji ogromnych farm fotowoltaicznych w USA" - wskazał. Zwrócił uwagę, że jest to produkt przyjazny środowisku - montowany bez użycia cementu, a w razie potrzeby instalacje można przenieść w inne miejsce bez uszczerbku dla środowiska.

Według Agencji w ciągu ostatnich dwóch lat polski producent zainwestował w badania i rozwój blisko 2 mln dol.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która wchodzi w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), jest instytucją doradczą m.in. dla eksporterów i inwestorów. Działa w Polsce oraz poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie.