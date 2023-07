Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie przez grupę Develia 100 proc. udziałów w 19 polskich spółkach budowlanych należących do francuskiej grupy Nexity. Wartość transakcji wyniesie 100 mln euro.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez grupę Develia 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym 19 polskich spółek z zależnych od Nexity z siedzibą w Paryżu.

Był to jedyny warunek zawieszający wskazany w przedwstępnej umowie sprzedaży zawartej 1 czerwca 2023 r.

Zwiększenie potencjału rozwojowego na rynku mieszkaniowym

- Przejęcie Nexity pozwoli nam zwiększyć potencjał rozwojowy spółki na rynku mieszkaniowym. Przede wszystkim istotnie poszerzymy ofertę w dwóch ważnych dla nas aglomeracjach w Polsce, w Warszawie i w Krakowie. Wejdziemy także do Poznania, gdzie byliśmy dotychczas obecni. Transakcja przybliży nas do realizacji jednego z naszych strategicznych celów, jakim jest zwiększenie skal działania w segmencie mieszkaniowym do poziomu sprzedaży ponad 3 tysięcy mieszkań - mówił wówczas Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Przejmowana grupa spółek według stanu na 31 grudnia 2022 r. posiada potencjał inwestycyjny obejmujący około 69 tys. metrów kwadratowych PUM (powierzchnia użytkowa mieszkalna) i PUU (powierzchnia użytkowa usług), czyli 1 413 jednostek, na różnych etapach realizacji.

Oprócz tego przejmowane spółki posiadają bank ziemi i projekty w przygotowaniu w ilości 115 tys. m kw. PUM i PUU, czyli około 2200 jednostek.

Projekty w Warszawie, Krakowie oraz również w Poznaniu

Te inwestycje zlokalizowane są na terenie Warszawy (około 65 proc. całkowitego PUM), Krakowa (25 proc.) i Poznania (10 proc.)

Dodatkowo nabywane spółki zabezpieczyły umowami przedwstępnymi grunty umożliwiające realizację około 109,5 tys. m kw. PUM i PUU, czyli około 2300 jednostek.

Grupa Nexity pozbywa się polskiego biznesu mieszkaniowego zgodnie z przyjętą strategią ograniczenia rozwoju na zagranicznych rynkach i zmniejszenia zadłużenia. Niebawem sprzedana zostanie także portugalska część biznesu.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce. Od 2007 r. Develia (wówczas LC Corp) jest spółką notowaną na giełdzie w Warszawie. W 2022 r. Develia wypracowała 1067,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i 231,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

