Polska firma tworzy produkty, które pomogą klimatowi

Coraz bardziej wyśrubowane cele klimatyczne to dla Grupy Selena okazja do rozwoju nowych produktów. - Te cele wspieraliśmy wcześniej niż Unia Europejska się na to zdecydowała, ale teraz okazuje się, że musimy zrobić jeszcze więcej. W związku z tym w ciągu kolejnego roku albo półtora Selena wypuści na polski i światowe rynki kolejne produkty wspierające efekt klimatyczny - podkreślił w rozmowie z WNP.PL Krzysztof Domarecki, założyciel i główny akcjonariusz Grupy Selena.

- Wszędzie w Europie budownictwo ma dobry moment. Już w zeszłym roku ludzie wrócili do remontów, a deweloperzy - do budowania nowych mieszkań czy budowli komercyjnych, więc popyt jest i spodziewamy się, że on jeszcze "przez chwilę" będzie - zaznaczył Krzysztof Domarecki w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jak zaznaczył, Grupa Selena przygotowuje się do akwizycji na rynku europejskim.

Te procesy spowalnia jednak pandemia. - Analizujemy różne podmioty, ale idzie to dużo wolniej niż byśmy chcieli - wskazał założyciel i główny akcjonariusz Grupy Selena.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl