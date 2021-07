Polska ma najszybszy wzrost cen mieszkań w Unii. Bańka w końcu pęknie

Od 2005 r. do 2020 r. cena 1 m kw. mieszkania w Polsce podrożała średnio o 142 proc., czyli najwięcej spośród analizowanych 24 krajów Unii Europejskiej - poinformowała firma pośrednictwa finansowego, Expander. To nie powód do alarmu, lecz nie można też go bagatelizować.

W ciągu 15 lat nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej ceny nieruchomości wzrosły.

Różna dynamika zmian cen mieszkań jest wypadkową wielu zjawisk. Np. choć cena przeciętnego mieszkania wzrosła w Polsce o 142 proc., to rata kredytu na 30 lat jedynie o 63 proc., a dochód rodziny podwoił się.

W ocenie firmy CMP Center Management Polska, obecna sytuacja na rynku mieszkań jest bardziej niebezpieczna od przełomu 2008/2009 r., kiedy to doszło do spektakularnych spadków cen, nawet o 20 proc.

Dlaczego takie rozbieżności w dynamice?

Czym grozi dalszy wzrost cen?

