Polska mocno odstaje na rynku budownictwa na wynajem. To ma się jednak zmienić

W ciągu ostatniej dekady liczba Europejczyków, którzy zamieszkują wynajmowane lokale, wzrosła z 26 do 31 proc. Taka jest średnia, od której odbiegają Polacy.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Alternatywa

Przede wszystkim za sprawą większej oferty ze strony inwestorów, bowiem lokata w mieszkanie na wynajem jest alternatywną formą kapitalizacji.Dlatego też w ostatnim czasie na rynku mieszkaniowym zrealizowano kilka transakcji instytucjonalnych, obejmujących inwestycje w mieszkania na wynajem, jak np. przejęcie przez Heimstaden Bostad trzech projektów deweloperskich od Marvipolu. Planowane są kolejne takie transakcje.Z raportu CBRE wynika, że największych możliwości inwestorom zainteresowanym rynkiem mieszkaniowym w Polsce dostarcza Warszawa, jako miasto z największą liczbą ludności, wieloma ośrodkami akademickimi i wysokim odsetkiem imigrantów ze Wschodu. Pierwszy zakup nieruchomości mieszkaniowych przez zagranicznego inwestora miał miejsce w 2016 r. i od tego czasu ich przybywa. Obiecujące się kwoty zwrotu z inwestycji – przeciętny roczny czynsz za 1 mkw. mieszkania najwyższej klasy w stolicy wynosi 996 zł.Na drugim miejscu pod względem wysokości czynszu za mieszkanie w standardzie “prime” jest Wrocław, gdzie w umowach rocznych trzeba zapłacić 876 zł/mkw. To miasto, które skutecznie przyciąga studentów i dynamicznie rozwija rynek pracy, szczególnie dla specjalistów IT.Ostatnie miejsce na podium najwyższych kwot za wynajem zajmuje Trójmiasto, z kwotą 804 zł/mkw. za rok, w którym liczba populacji szybko rośnie ze względu na znaczny napływ imigrantów i wysoką liczbę małżeństw.Wśród miast z największym potencjałem dla rozwoju instytucjonalnego rynku najmu mieszkaniowego znalazły się także Kraków (z czynszem 768 zł/mkw. za rok) oraz Poznań (718 zł).Raport CBRE wskazuje na jedną stronę medalu – budowę mieszkań o najwyższym standardzie, co zapewnia godziwy zysk inwestorom. Jest też druga strona, tj. popularyzacja budownictwa na wynajem na różną kieszeń, w tym czynszowego, czyli z dopłatą publiczną np. do najmu, po spełnieniu określonych warunków.Takie propozycje i realizacje już podejmowano w Polsce, także w sposób zinstytucjonalizowany, np. z udziałem BGK (Fundusz Mieszkań na Wynajem), z różnymi skutkami. Z tą różnicą, że obecnie rynek z pewnością dojrzał do zmian w strukturze własności mieszkaniowej.Jak wynikało z wcześniejszych analiz Instytutu Ekonomicznego NBP (2016 r.), podstawowymi czynnikami rozkręcającymi rynek najmu mieszkań są: duży udział imigrantów w społeczności, duży udział osób młodych oraz określona faza cyklu koniunkturalnego (rosnące lub malejące ceny nieruchomości, alternatywa lub brak rozsądnej lokaty kapitału itp.). Te warunki są spełniane.Dlatego być może rynek mieszkań na wynajem powinien znaleźć większe zainteresowanie w krajowej polityce mieszkaniowej. Od lat jej rozwiązania – np. w postaci pomocy w formie preferencyjnych kredytów, realizowanego od 2017 r. programu „Mieszkanie Plus” – wychodzą naprzeciw tradycyjnym oczekiwaniom, tj. konieczności kupna własnego lokum. W zasadzie bez alternatywy.