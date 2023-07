Polska może stracić pozycję w europejskiej czołówce. Przez powolną legislację

Branża cementowa w Polsce apeluje o przyspieszenie prac legislacyjnych i wdrożenie rozwiązań umożliwiających zastosowanie technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Bez tego utraci ona swoją konkurencyjność.

Nie można uniknąć emisji CO2 z produkcji cementu, ponieważ jest to emisja procesowa, a nie ze spalania paliw.

Osiągnięcie neutralności emisyjnej cementowni może odbyć się tylko poprzez wprowadzenie technologii wychwytywania, transportu i magazynowania lub wykorzystania CO2 (technologie CCS/CCSU).

W Polsce są przygotowywane projekty CCS. Pilotażowa instalacja CCSU ruszy w Cementowni Górażdże w 2024 r., a w 2027 r. ma ruszyć instalacja CCS w Cementowni Kujawy.

- Obecnie, pod względem wielkości produkcji cementu, zajmujemy 3. miejsce w Europie, po Niemczech i Włoszech. Produkcja cementu i nadrabianie zaległości infrastrukturalnych, które obserwujemy, jest możliwe dzięki zmodernizowanej branży cementowej. Produkcja cementu uzależniona jest od cen energii elektrycznej. Szacujemy, że ok. 35-proc. udział w kosztach produkcji ma energia elektryczna. Pod względem cen energii elektrycznej ostatnim normalnym rokiem był rok 2021. Kolejnym czynnikiem kosztotwórczym są pozwolenia na emisję CO2 - mówi Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC).

Wskazuje, że branżę cementową dotykają bariery legislacyjne związane z wychwytywaniem CO2.

- Obecnie nie możemy legalnie wyłapywać, transportować i składować CO2. Apelujemy o przyspieszenie prac nad przepisami, które nam to umożliwią - tłumaczy Krzysztof Kieres.

Rosnące wyzwania. Branża straci połowę darmowych uprawnień do emisji CO2

- Jesteśmy też przed wielkimi wyzwaniami, które mogą wpłynąć na nasze funkcjonowanie. Ta wizyta już odbiła się szerokim echem wśród naszych pracowników, którzy z pewnym niepokojem patrzą w przyszłość naszej branży. Już w 2030 r. zostaniemy pozbawieni prawie 50 proc. bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 - mówi Andrzej Reclik, prezes Górażdże Cement.

Zdaniem Andrzeja Reclika największe biura architektoniczne na świecie ogłosiły, że od 2030 r. będą projektowały wyłącznie budynki zeroemisyjne.

- Osiągnięcie neutralności emisyjnej może odbyć się tylko poprzez wprowadzenie technologii wychwytywania, transportu i magazynowania lub wykorzystania CO2 (technologie CCS/CCSU). Wiemy, że sami nie jesteśmy w stanie sprostać tym wyzwaniom. Nie jesteśmy w stanie wyeliminować ok. 300 kg emisji CO2 na tonę cementu, gdyż jest to emisja procesowa. Tu potrzebujemy pomocy. Ta sama sytuacja jest we wszystkich krajach europejskich, które funkcjonują w ramach ETS (unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji) - wyjaśnia Andrzej Reclik.

Według prezesa Górażdże Cement w najbliższym sąsiedztwie Polski są już realizowane projekty, które mają na celu wychwytywanie CO2 ze źródeł przemysłowych.

- Powstaje zatem realne ryzyko utraty konkurencyjności przemysłu w Polsce - zapewnia Reclik.

Jego zdaniem tylko wychwytywanie CO2 może nam pozwolić produkować cement zeroemisyjny.

To nie jest science fiction. Projekty CCS są przygotowywane także w Polsce

- To nie jest science fiction. Takie projekty są już realizowane w Norwegii, Kanadzie, Maroku, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Belgii czy USA - wskazuje Andrzej Reclik.

Projekty CCS są przygotowywane także w Polsce. Pilotażowa instalacja CCSU ruszy w Cementowni Górażdże w 2024 r. Z kolei w 2027 r. w Cementowni Kujawy ma ruszyć instalacja CCS.

O przyspieszenie prac legislacyjnych nad wdrażaniem CCS/CCSU zaapelował także parlamentarzyści.

- Dzisiaj przyszłość sektora cementowego uzależniona jest od prędkości i zakresu wdrożenia skutecznego prawa dotyczącego możliwości wychwytywania, transportu i magazynowania CO2. Bez przyspieszenia prac nad tymi zagadnieniami sektor cementowy w Polsce stanie w obliczu braku konkurencyjności wobec innych krajów. Dlatego deklarujemy współpracę ponad podziałami politycznymi w celu przyspieszenia prac legislacyjnych i wdrożenia rozwiązań umożliwiających zastosowanie technologii CCS - deklaruje Andrzej Szejna, poseł Lewicy i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce.

Przypomnijmy, że Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce zawiązał się 23 marca 2022 r. Obecnie tworzy go 10 posłów ze wszystkich ugrupowań. Przewodniczącym jest poseł Andrzej Szejna. Zadaniem zespołu jest wspieranie ponad podziałami politycznymi rozwoju przemysłu cementowego w Polsce.

Posłowie Zespołu spotkali się 4 lipca 2023 r. na posiedzeniu w Cementowni Górażdże w woj. opolskim.

Spalarnie odpadów mogą być zagrożeniem dla cementowni

Branża cementowa ma też inny problem. Polska jest europejskim liderem w zużyciu paliw alternatywnych w przemyśle cementowym produkowanych z odpadów. Średnio w Polsce 70 proc. ciepła potrzebnego do wypału klinkieru w piecach cementowych pochodzi właśnie z wykorzystania paliw alternatywnych. Średnia europejska wynosi 40 proc.

Dr Bożena Środa z SPC zwraca uwagę, że może pojawić się problem z dostępnością odpadów w Polsce, gdyż do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wpłynęło aż 39 wniosków w sprawie budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

- Należy policzyć potrzeby inwestycyjne. Żeby nie powstały instalacje, które nie będą miały odpadów do spalania - mówi dr Bożena Środa.

Poseł Przemysław Koperski z Lewicy apeluje, by nie przeszacować i nie zbudować zbyt wielu instalacji do termicznej utylizacji odpadów.

- Wykorzystujmy te instalacje, które mamy m.in. w cementowniach. W przeciwnym wypadku możemy znaleźć się w sytuacji podobnej do spalarni norweskich, które muszą importować odpady, gdyż nie mają ich na rynku - przekonuje Przemysław Koperski.

