Polska może zaoszczędzić aż 17 miliardów euro

65 proc. Polaków mieszka w ponad 30-letnich budynkach, a 21 proc. gospodarstw domowych doświadcza ubóstwa energetycznego. Jeśli chodzi o warunki mieszkaniowe, nasz kraj mieści się w europejskiej średniej, co pokazała VII edycja raportu „Barometr zdrowych domów” firmy Velux.

1 na 4 Polaków mieszka w warunkach, które narażają jego zdrowie na szwank.

Renowacja i termomodernizacja budynków do 2050 roku pozwoli Polsce zaoszczędzić 17 miliardów euro.

Główną przyczyną braku termomodernizacji jest niewystarczająca ilość pieniędzy.

Stare budynki, w których mieszkają Polacy, są nie tylko niewydajne energetycznie, bo duża część z nich ogrzewana jest nadal wysokoemisyjnym i zanieczyszczającym powietrze węglem, ale są również sporym zagrożeniem dla zdrowia. Przyczyną jest wykorzystanie w nich starych i szkodliwych materiałów budowlanych, zła wentylacja, bliskość ciągów komunikacyjnych, a co za tym idzie zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie hałasem.

Wielu Polaków choruje, bo mieszka w „chorych budynkach,” przyczyniających się do utraty zdrowia

To wszystko sprawia, że w Polsce wiele budynków cierpi na tzw. syndrom chorego budynku, czyli miejsca, gdzie traci się zdrowie. Według raportu aż 1 na 4 Polaków i 1 na 3 Europejczyków jest narażony na zagrożenia zdrowotne wynikające z mieszkania w nieodpowiednich warunkach.

Jeśli porównać nas do innych krajów UE, to w Polsce 25 procent osób jest narażonych na złe warunki mieszkaniowe. Najgorzej wypadła Portugalia (50 procent), Cypr (49 procent) i Litwa (44 procent), a najlepiej Finlandia (19 procent), Słowacja (20 procent) i Czechy (22 procent).

1,5 miliona osób w Polsce jest narażonych na brak światła dziennego w pomieszczeniach, w których przebywa, 4,9 miliona na nadmierny hałas, 1,5 miliona na zbyt niską temperaturę, a aż 4,2 miliona na wilgoć i grzyb.

– Wszystkie te osoby są dotknięte przez wykluczenie mieszkaniowe – komentuje Katarzyna Przybylska, członkini zarządu Fundacji Habitat for Humanity, która uczestniczyła w ogłoszeniu wyników raportu.

Czynniki te negatywnie odbijają się na zdrowiu. Powodują depresję, problemy ze snem, problemy ze wzrokiem, choroby układa oddechowego, sercowo-naczyniowego i choroby onkologiczne.

Z raportu Veluxa wynika, że to właśnie warunki mieszkaniowe mają największy wpływ na zdrowie, zaraz potem wprowadzenie programów rozwijających rynek pracy i dopiero na trzecim miejscu jest to kondycja służby zdrowia i przeznaczone na nią wydatki.

Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland podczas debaty o wynikach raportu zwrócił uwagę, że aż 4,5 miliona budynków w Polsce zbudowane jest z pustaków, a więc są niewydajne energetycznie i bardzo słabe.

- Zdrowie tracimy także w szpitalach i szkołach, bardzo wiele z nich jest zbudowana ze szkodliwych materiałów budowlanych, jest źle wentylowana, grozi im smog, są źle oświetlone. Nawet nie mierzy się w nich jakości powietrza – podkreślił.

Inwestycja w renowacje i termomodernizację po prostu się opłaca, bo daje oszczędności

Wyszkowski zwrócił również uwagę, że inwestycja w renowacje i termomodernizację budynków po prostu się opłaca, bo pozwala zaoszczędzić pieniądze chociażby poprzez zmniejszenie nakładów na służbę zdrowia, na przykład na wysoko kosztochłonne procedury medyczne stosowane w przypadku ciężkich chorób, w tym nowotworowych, powodowanych chociażby przez smog.

- Z tego punktu widzenia próba spowolnienia programu "Czyste Powietrze" nie jest właściwym działaniem – podkreślił.

Z wyliczeń raportu wynika, że Polska mogłaby zaoszczędzić do 2050 roku aż 17 miliardów euro dzięki renowacji i termomodernizacji budynków. Poprzez zmniejszenie narażenia na wilgoć, grzyby i brak światła dziennego w budynkach mieszkalnych 2,5 miliarda można by zaoszczędzić na służbie zdrowia, a 1,5 miliarda dzięki lepszemu zdrowiu i wydajności osób zamieszkujących w poddanych renowacji budynkach.

Dzięki poprawie produktywności poprzez zwiększenie współczynników wentylacji w budynkach publicznych udałoby się oszczędzić 5,8 miliarda, jeśli chodzi o szkoły i 3,7 miliarda, jeśli chodzi o biura. W końcu lepszy dostęp do światła dziennego w przypadku biur przyniósłby oszczędności rzędu 4,1 miliarda.

Polacy chcieliby mieszkać w lepszych warunkach, ale ich nie stać, a programy pomocowe są niewystarczające

Główną przyczyną, dla której ludzie nie podejmują decyzji o renowacji, w tym termomodernizacji, jest brak pieniędzy. 65 procent Polaków nie ma wystarczających oszczędności, by utrzymać swój standard życia dłużej niż przez 3 miesiące w przypadku utraty dochodów.

- Kiepsko uregulowana jest kwestia ubóstwa energetycznego – komentuje Katarzyna Przybylska, dodając, że termomodernizacja wymaga systemowego wsparcia nie tylko finansowego, ale i organizacyjnego podając tu przykład osiedli z tzw. wielkiej płyty, gdzie to jednocześnie wiele mieszkańców jednego budynku musi zdecydować się na przeprowadzenie renowacji i potrzebuje tu wsparcia merytorycznego, na przykład audytu energetycznego.

- Z pewnością pomogłoby uruchomienie KPO i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które nie ruszyły dodaje Kamil Wyszkowski.

Z kolei prezes Veluxa Jacek Siwiński zaapelował o zmiany prawne niezbędne do przeprowadzenia termomodernizacji w przypadku osób uboższych.

- Potrzebna jest rewizja systemów wsparcia, tak by docierały one do wszystkich potrzebujących grup, w tym uruchomienie środków prywatnych wśród tych, którzy posiadają pieniądze na termomodernizację – przekonywał.

- Programy sprzyjające termomodernizacji nie obejmują wszystkich grup i to musi się zmienić – mówił Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych.

Zwrócił jednak uwagę, że w Polsce potrzebna jest też zmiana mentalna, bo każdy z nas może oszczędzać energię podejmując małe działania, ale też wybierając, gdzie mieszkamy. Podkreślił, że często wybór jak najtańszej nieruchomości za metr kwadratowy wiąże się z tym, że deweloper podłączy nieefektywne, a koniec końców drogie źródła energii.

„Barometr zdrowych domów” to cykliczny ogólnoeuropejski raport oparty na badaniach i analizach. Bada zależności pomiędzy warunkami mieszkaniowymi, a zdrowiem ludzi. Przygotowuje go polski producent okien Velux, w partnerstwie w United Nations Global Compact i Dolnośląskim Instytutem Studiów Energetycznych.

