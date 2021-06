Polska największym placem budowy dróg w Europie

Do końca br. GDDKiA planuje jeszcze ogłosić przetargi budowy 25 odcinków dróg o łącznej długości 308 km, objętych wieloletnim PBDK. W 2022 r. ogłosi co najmniej 19 takich przetargów, by zbudować 240 km dróg.

W br. GDDKiA podpisała 21 umów budowy odcinków o łącznej długości ok. 266 km i wartości ok. 7,5 mld zł, a ogłosiła 5 kolejnych na realizację odcinków o łącznej długości ok. 24 km.

Według GDDKiA, Polska jest obecnie największym placem budowy dróg w Europie. W realizacji jest prawie 1500 kilometrów dróg.

GDDKiA pracuje nad poszerzeniem planu przetargów na 2022 r. Szczegółowy plan przedstawi pod koniec III kwartału br.

💡 W tym roku zaplanowaliśmy jeszcze ogłoszenie przetargów na 25 odcinków dróg realizowanych w ramach #PBDK o łącznej długości 308 km oraz na 4 odcinki w ramach Programu budowy #100obwodnic o łącznej długości 28 km. #ŁączymyPolskę #FunduszeUE pic.twitter.com/5sd003pDze — Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (@GDDKiA) June 10, 2021

