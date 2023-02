Polska notuje wzrost produkcji budowlano-montażowej

Produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2023 roku była wyższa o 2,4 proc. wobec stycznia 2022 roku – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej dziewięć osób w styczniu 2023 była wyższa o 2,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku - czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak wskazuje GUS, w styczniu 2023 roku, w porównaniu do stycznia 2022 roku, zwiększenie wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano dla przedsiębiorstw, których podstawowym rodzajem działalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 15,0 proc. oraz realizujących prace budowlane specjalistyczne - o 7,5 proc. Zmniejszenie wartości prac wystąpiło wśród jednostek zajmujących się wznoszeniem budynków - o 10,7 proc.

"W stosunku do grudnia ub. roku zaobserwowano zmniejszenie wartości prac budowlano-montażowych we wszystkich działach sekcji Budownictwo. Przedsiębiorstwa zajmujące się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej zanotowały spadek - o 66,9 proc., jednostki wykonujące roboty budowlane specjalistyczne - o 46,9 proc., a podmioty specjalizujące się we wznoszeniu budynków - o 41,8 proc." - czytamy w komunikacie.

Produkcja budowlano-montażowa w styczniu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, była wyższa zarówno dla robót o charakterze inwestycyjnym - o 3,5 proc., jak i remontowym - o 0,9 proc. (przed rokiem wzrosty odpowiednio o 21,6 proc. oraz 19,6 proc.).

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w styczniu br. (w cenach stałych), w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015, wyniosła 81,3.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 0,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 7,0 proc. wyższym w porównaniu z grudniem 2022 roku.

