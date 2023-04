Polska powinna być jak Korea, budując local content

Starając się o zapewnienie jak największego udziału polskich firm w planowanych inwestycjach w energetyce, powinniśmy brać przykład z Korei – mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Patryk Demski, wiceprezes zarządu Taurona ds. strategii i rozwoju.

Jak wskazywał wiceprezes Taurona Patryk Demski, Koreańczycy obecni są dziś na największych placach budowy, takich jak Polimery Police, Centralny Port Komunikacyjny, a być może będą także uczestniczyć w budowie polskiego atomu.

- Ten wielki sukces budowali przez wiele lat, najpierw obserwując, potem doszkalając się, by wreszcie stanąć na własne nogi i eksportując technologie na cały świat. To jest wzór dla takiej gospodarki jak polska, która odbudowuje się po latach zamrożenia i która korzysta z zastrzyku kapitału i technologii, które zostały importowane do Polski. Równolegle budujemy ekosystem firm, które dopiero wzrastają, ale mają szansę budować local content w wielkich inwestycjach energetycznych – mówił Patryk Demski.

Jego zdaniem powinniśmy wzorem Koreańczyków budować międzynarodowe czempiony wykonawcze, które będą w tanie uzupełnić portfolio wykonawców planowanych inwestycji w energetyce wytwórczej, a mówimy przecież o takich inwestycjach jak morska energetyka wiatrowa czy atom.

- To jest przykład dla nas, że można z gospodarki, która była w cieniu swojego azjatyckiego rywala - Japonii, korzystając z technologicznego wsparcia takiego partnera jak USA, zbudować własną pozycję na międzynarodowym rynku – podsumował wiceprezes.

