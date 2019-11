Polska sieć dróg ekspresowych i autostrad ma już 4000 km

W czwartek, 7 listopada, zostanie oddana do ruchu 12-kilometrowa obwodnica Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11. Oddanie tej trasy do użytku będzie oznaczało również przekroczenie bariery 4000 km autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Docelowo ich sieć ma mieć 8000 km. Mijamy więc właśnie półmetek.

A1 Częstochowa Blachownia - Częstochowa Południe (odc. G) ok. 4,7 km

A1 Częstochowa Południe - Woźniki (odc. H) ok. 16,7 km

A1 Woźniki - Pyrzowice (odcinek I) ok. 15,2 km

S6 Goleniów Północ - początek obwodnicy Nowogardu ok. 19,8 km

S6 Nowogard - Płoty ok. 20,4 km

S6 Płoty - Kiełpino ok. 14,6 km

S6 Kołobrzeg Zachód - Ustronie Morskie wraz z budową obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK11 ok. 14,6 km

S6 Ustronie Morskie - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa ok. 24,1 km

S6/S11 część obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód ok. 5,5 km

S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój i DK47 Rabka Zdrój – Chabówka ok. 6,1 km

S8 Radziejowice - Przeszkoda ok. 9,9 km

S17 obwodnica Garwolina - koniec obwodnicy Gończyc ok. 12,2 km

S17 koniec obwodnicy Gończyc - granica województw mazowieckiego i lubelskiego ok. 13 km

S17 granica województw lubelskiego i mazowieckiego - Skrudki ok. 20,2 km

S17 Skrudki - Kurów Zachód ok. 13,2 km

S51 Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe, odcinek Olsztyn Jaroty - Olsztyn Wschód ok. 9 km

S51 Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe, odcinek Olsztyn Południe - Olsztyn Jaroty ok. 4,9 km

S61 obwodnica Suwałk ok. 12,8 km

DK25 obwodnica Inowrocławia (łącznik) ok. 4,9 km

DK44 obwodnica Skawiny, od ulicy Energetyków do włączenia do DK44 ok. 2,2 km

DK46 obwodnica Myśliny ok. 3,1 km

A1 Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia (odc. F) ok. 21,2 km

S5 Żnin Północ (dotychczasowa nazwa Jaroszewo) - Mieleszyn (Mielno) ok. 25,1 km

S5 Maksymilianowo - Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn) ok. 8,5 km

S5 Poznań - Wronczyn ok. 15,9 km

S5 Wronczyn - Kościan Południe ok. 18,9 km

S5 Kościan Południe - Lipno (Radomicko) ok. 15,7 km

S6 końcowy odcinek obwodnicy Sianowa na S6 ok. 6,7 km

S7 granica województw mazowieckiego i świętokrzyskiego - Skarżysko-Kamienna ok. 7,6 km

S7 Lubień - Naprawa ok. 7,6 km

S8 Przeszkoda - Paszków ok. 11,6

S11 obwodnica Szczecinka ok. 12 km

S17 obwodnica Kołbieli - obwodnica Garwolina ok. 13 km

DK50/79 obwodnica Góry Kalwarii ok. 9 km

- Oczywiście to nie jest koniec rozwoju sieci drogowej. Docelowa sieć dróg ekspresowych i autostrad ma wynosić ponad 8000 km. Osiągnęliśmy półmetek i kolejne inwestycje przed nami - stwierdziła GDDKiA.- W ciągu najbliższych 2-3 lat powinniśmy przekroczyć barierę 5000 km. Obecnie w realizacji mamy jeszcze około 1100 km dróg, a w przetargach kolejne blisko 350 km. Dalsze odcinki objęte są różnymi etapami prac przygotowawczych - zapowiedziała.Łącznie w 2019 r. kierowcom ma zostać udostępnione ok. 450 km nowych dróg - ok. 130 km więcej niż rok wcześniej.