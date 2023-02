Polska stoi przed wielką szansą. Ten proces dopiero się zaczyna

- W ciągu najbliższych 10 lat na różnego rodzaju projekty infrastrukturalne w Polsce planuje się wydać bilion złotych, czyli po 100 mld zł rocznie – zwraca uwagę w wywiadzie dla WNP.PL Dariusz Blocher, członek rady nadzorczej Budimeksu i były wieloletni prezes tej firmy.

Budownictwo mieszkaniowe to jedynie 12-13 proc. całego sektora budownictwa w Polsce, która ma nadal olbrzymie potrzeby, jeśli chodzi o infrastrukturę.

- Polska dopiero stoi przed szansą związaną z reindustrializacją Europy, skróceniem, regionalizacją łańcuchów dostaw, trendem polegającym na tym, by produkować bliżej rynków zbytu – mówi Dariusz Blocher.

- Ten proces na naszym kontynencie już się rozpoczął, ale by nabrał większej skali, najpierw musi skończyć się wojna w Ukrainie – dodaje przedstawiciel Budimeksu.

- Oprócz zasiadania w radzie nadzorczej Budimeksu jest pan też w kierownictwie Ferroviala, jednego z największych koncernów budowlanych w Europie. Ma więc pan wiedzę na temat rynku budowlanego w całej Europie. Czy koniunktura w tym sektorze w krajach zachodniej Europy, w tym w strefie euro, jest lepsza niż w Polsce, dlatego że stopy procentowe są tam dużo niższe, a w ślad za tym sporo tańsze kredyty?

Dariusz Blocher, członek rady nadzorczej Budimeksu: - Koszt pieniądza jest ważny, ale tylko dla pewnych obszarów budownictwa, np. dla budownictwa mieszkaniowego, bo klienci ze względu na drogi kredyt kupują o wiele mniej mieszkań.

Każdy z krajów ma trochę inną specyfikę. W Polsce budownictwo mieszkaniowe stanowi 12-13 proc. całego sektora budowlanego. Cała reszta to w większości budownictwo infrastrukturalne, finansowane z budżetu państwa i środków unijnych.

Podobnie jest w całej Europie, gdzie większość budownictwa to też budownictwo publiczne, finansowane ze środków państwowych, związane z szeroko rozumianą infrastrukturą. Jeśli spojrzymy na całe europejskie budownictwo, to widać, że ono wciąż rośnie w zbliżonym tempie do poprzednich lat.

Jednak w Europie Zachodniej sytuacja jest inna, bo tam infrastrukturę już zbudowano, większość potrzebnych obiektów infrastrukturalnych już powstało, więc konieczne są tylko remonty, modernizacje czy wymiana starego obiektu na nowy. To dlatego budownictwo rośnie w krajach zachodniej Europy w dość wolnym tempie - od 0,5 proc. do 2 proc. rocznie.

W Wielkiej Brytanii występuje teraz bardzo duża inflacja, która ma większy wpływ na budownictwo niż same stopy procentowe, bo drastycznie podnosi koszty budowania. W Hiszpanii jest bardziej stabilnie, ale tam – jak się mówi – „wszystko już zostało zbudowane” i z tego powodu skala budownictwa jest mniejsza. Choć wciąż się buduje np. obiekty mieszkaniowe w miejscowościach wypoczynkowych.

100 mld zł rocznie na inwestycje infrastrukturalne w Polsce

- A co z inwestycjami prywatnymi, budową fabryk, centrów logistycznych, biurowców, centrów handlowych?

- Jeśli chodzi o inwestorów prywatnych, globalnych, to im dalej jesteśmy od granicy frontowej, czyli od granicy z Ukrainą, tym bardziej są oni skłonni do inwestowania. Bo nie ma pewności, czy ta wojna nie rozleje się dalej, na kraje ościenne, tego nie da się wykluczyć.

W Polsce tych niesprzyjających czynników jest więcej. To bardzo wysoka inflacja, ale i to, że wciąż nie mamy KPO, choć inwestycje finansowane z tego samego źródła – unijnego Recovery Fund - pojawiają się już w innych krajach UE.

Ta cała niepewność, wszystkie elementy razem złożone, przy nierozpoczętej jeszcze nowej perspektywie finansowej UE sprawiają, że w naszym kraju inwestycji jest na razie trochę mniej.

Potrzeby infrastrukturalne Polski są gigantyczne, tak duże, że polska branża budowlana w swej obecnej postaci nie jest w stanie tego przerobić. Trzeba więc do tego już się przygotowywać, gromadzić zasoby. W ciągu najbliższych 10 lat na różnego rodzaju projekty infrastrukturalne w Polsce planuje się wydać bilion złotych, czyli po 100 mld zł rocznie.

Z drugiej jednak strony polityka mieszkaniowa państwa jest niedookreślona, nie rozstrzyga do końca, czy mamy wspierać budownictwo własnościowe, czy czynszowe. Choć wydaje się, że bardziej promuje budownictwo własnościowe. Moim zdaniem jednak powinniśmy mieć większy niż dziś profesjonalny rynek najmu mieszkań.

- A co czeka cały europejski rynek budowlany?

- Każdy kraj w Europie ma inne problemy, ale generalnie budownictwo na naszym kontynencie na razie jest w pewnej stagnacji. Powoli jednak zbliżają się megaprojekty renowacyjne. Dotyczyć to będzie m.in. infrastruktury kolejowej, drogowej i mostowej w Niemczech, która ma po 50-60 lat i trzeba będzie ją odbudowywać. To będzie ogromna skala.

Mamy też Ukrainę, w której przypadku - jeśli sprawdzi się najbardziej optymistyczny scenariusz, czyli nieodległy koniec wojny - mówi się o bilionie dolarów potrzebnych do odbudowy zniszczonych budynków i obiektów. Jeśli ta odbudowa ruszy i będzie sprawnie przebiegać, to wydrenuje cały region z pracowników, z maszyn, z materiałów. To będą w zarządzaniu ciekawe, ale niełatwe czasy.

Przenoszenie produkcji do Europy dopiero się zaczyna, a Polska stoi przed wielką szansą

- Czy w naszej części Europy przybędzie wtedy także inwestycji prywatnych?

- Dziś inwestują tu tylko bardzo duzi inwestorzy, dla których pojedyncza nieudana inwestycja nie byłaby dużym problemem. Polskę postrzegają jako hub do odbudowy Ukrainy. Inwestują więc u nas w to, co jest związane z wojskiem, z logistyką, z centrami dystrybucji. Ale te inwestycje są dopiero na początkowym etapie, przygotowawczym. Kilka flagowych inwestycji już się zaczyna, chociażby związanych z produkcją baterii do aut elektrycznych.

Ale to nie jest jeszcze ta skala, która wchodzi w grę. Ja uważam, że Polska dopiero stoi przed szansą związaną z reindustrializacją Europy, skróceniem, regionalizacją łańcuchów dostaw, trendem polegającym na tym, by produkować bliżej rynków zbytu.

To będzie wpływało na Europę, to już się dzieje, ale by nabrało większej skali, najpierw musi się skończyć wojna w Ukrainie. To jest proces, który został zapoczątkowany już podczas pandemii, ale on musi potrwać wiele lat, zanim wyraźnie zobaczymy zmiany.

Europa myśli o tym, żeby produkować bliżej kluczowe produkty i części: takie jak półprzewodniki czy farmaceutyki oraz ich składniki. Tak żeby nie być całkowicie zależnym od dostaw z innego kontynentu. Nie da się zrezygnować z globalizacji, ale niebezpiecznie jest, gdy jesteśmy od niej w 100 proc. zależni.

Ten proces na naszym kontynencie już się rozpoczął, ale przez wojnę się wydłuża. Nie ma co się dziwić, bo średni europejski biznes w warunkach dużej niepewności bardzo ostrożnie podejmuje decyzje o kolejnych inwestycjach. Nie wiemy, jak dalej rozwinie się ta sytuacja, jest wiele scenariuszy, łącznie z rozlaniem się tego konfliktu poza Ukrainę, na kraje ościenne.

- Co z kosztami budów, w tym materiałów budowlanych, w Polsce, ale i w Europie? Czy one już się stabilizują?

- Ceny niektórych materiałów spadają w porównaniu ze szczytem cenowym. Były też momenty, że stal czy pręty zbrojeniowe były tańsze niż przed wojną na Ukrainie. Jednak inne pozycje kosztowe drożeją, np. koszt pracy, który stanowi 25 proc. kosztów budów. Energia i surowce wciąż są bardzo drogie.

Z drugiej jednak strony nie ma już takich wahań cenowych, następuje stabilizacja. Dla budownictwa jest to korzystne, by my musimy wycenić wartość kontraktu na 3-4 lata do przodu. Do tego w Polsce z reguły rzadko dostaje się waloryzację przy wzroście cen. Chwała więc Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która wprowadziła tę waloryzację i zwiększyła ją do 10 proc., choć tylko od 50 proc. kosztów budowy, więc w szczycie cenowym to nie wystarczało.

Powinniśmy mieć taki model jak Bank Światowy w jego kontraktach. Model, w którym 90 proc. kosztów jest waloryzowanych w górę lub w dół. Jeśli ceny rosną, to wykonawca dostaje wyższe wynagrodzenie, ale jeśli ceny spadają, to spada też jego uposażenie. GDDKiA to by się opłaciło, bo np. przy obniżce cen, przy waloryzacji, wykonawca oddaje część wynagrodzenia.

Znaleźliśmy się jako biznes w bezprecedensowej sytuacji. Dziś jest tak dużo zmiennych czynników, jak nigdy dotąd. To i wojna w Ukrainie, i odpływ dużej części pracowników, wcześniej pandemia oraz zerwane łańcuchy dostaw. Przedtem nie było takich sytuacji. Poprzednie kryzysy były bardziej punktowe, skupione w jednym obszarze, tak jak kryzys finansowy. A teraz kryzys rozlewa się na wszystko. To są ciekawe czasy dla biznesu, ale nieprzewidywalne.

- Czego spodziewa się pan w najbliższych miesiącach, jeśli chodzi o sektor budownictwa w Polsce i w Europie?

- W Europie Zachodniej, przy obecnie już stabilnych cenach, nie będzie ani gwałtownych wzrostów, ani dużych spadków. Natomiast w Polsce w obszarze budownictwa mieszkaniowego spodziewam się dalszego spadku. Załamania tego rynku jeszcze nie odczuliśmy, bo realizowaliśmy te projekty, które były wcześniej rozpoczęte i sprzedane.

Teraz deweloperzy mają 40-procentowy spadek przedsprzedanych mieszkań, a w zeszłym roku liczba udzielonych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o 42 proc. W tym roku ma ona skurczyć się o kolejne 30 proc. To mocno się odbije na budownictwie mieszkaniowym w Polsce w tym roku i w przyszłym. Spadek liczby budowanych mieszkań będzie dwucyfrowy, choć może pod koniec roku nastąpi lekkie odbicie.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl