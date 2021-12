Polska w czołówce budowlanych potęg Europy

Polska w 2020 wydała 7,4 proc. PKB na inwestycje budowlane i z tym wynikiem zajęła drugie miejsce w Unii Europejskiej w rankingu Budindex 2020/2021, ustępując tylko Finlandii.

Inwestycje pod dużym wpływem państw

Wyjątkowym projektem infrastrukturalnym jest również budowa 270 km trasy kolejowej pociągów wysokich prędkości: Turyn-Lyon za 25 mld euro. Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec 2032 .Większość budów, jak zwraca uwagę Budimex, to projekty infrastrukturalne: kolejowe, drogowe i hydrotechniczne, a prezes Budimeksu wskazuje, że realizacja dużych inwestycji wiążę się także z problemami.- Patrząc na to, co buduje Europa, warto pamiętać, że nawet takie potęgi inwestycyjne jak Niemcy napotykają wiele trudności w skutecznej realizacji dużych projektów. Przykładem może być trwająca ponad 14 lat, ale zakończona sukcesem, budowa lotniska Brandenburg pod Berlinem - mówi Artur Popko.Cały czas w kształtowaniu dużych inwestycji w Europie znaczącą rolę odgrywa sektor państwowy.- Wysokie miejsce Polski w rankingu Budindex 2020/21, prezentującym udział sektora budownictwa w tworzeniu PKB, to bez wątpienia zasługa wydatkowania znacznych środków na inwestycje przez publicznych i prywatnych inwestorów - ocenia w raporcie Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.- Od ponad dekady Polska rozwija się w zadowalającym tempie, czego wynikiem są niesłabnące inwestycje naszych przedsiębiorców. Dodatkowo inwestorzy publiczni przeznaczają rekordowe środki na realizację projektów transportowych, energetycznych czy społecznych. Polska jako kraj, po latach opóźnień miała wiele do nadrobienia, niemniej potrafiliśmy i wciąż potrafimy korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania - dodaje Jan Styliński.Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że najbliższe lata po pandemii COVID-19 upłyną zarówno w Polsce, jak i w Europie pod znakiem inwestycji publicznych i wydatkowania ogromnych środków na zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych.- Zaryzykować można tezę, że pod koniec obecnej dekady będziemy mieli do czynienia z jednej strony z wysoko wyspecjalizowanymi mniejszymi firmami, w istocie technologiczno-budowlanymi, a z drugiej z koncentracją po stronie największych europejskich przedsiębiorstw budowlanych, które będą poddane procesom konsolidacji oraz w pewnej mierze fuzji przez korporacje o zasięgu globalnym, głównie z Azji - prognozuje Jan Styliński, cytowany w komunikacie.