Polski Holding Hotelowy chce kupić dwie spółki hotelowe z grupy KGHM

Polski Holding Hotelowy zawarł umowy warunkowe na zakup pakietu kontrolnego akcji Interferie oraz udziałów Interferie Medical SPA - poinformował w środę PHH. Jak dodano, obie spółki należą do grupy kapitałowej KGHM.

- Podpisanie powyższych umów to kolejny, bardzo ważny krok w prowadzonym przez PHH procesie konsolidacji obiektów świadczących usługi hotelarskie należących do spółek Skarbu Państwa. Dzięki tej transakcji do grupy Polskiego Holdingu Hotelowego dołączy kolejne sześć obiektów - przekazał PHH w informacji prasowej.



Jak przekazał PHH, Interferie to polska sieć obiektów świadczących usługi hotelarskie, działająca od blisko 30 lat, notowana na GPW. Spółka posiada takie obiekty, jak: Interferie Sport Hotel Bornit (Szklarska Poręba), Interferie Aquapark Sport Hotel Malachit (Świeradów-Zdrój), Interferie Cechsztyn (Ustronie Morskie), Interferie Argentyt (Dąbki) oraz Interferie Chalkozyn (Kołobrzeg).



Interferie Medical SPA prowadzi działalność hotelową w obiekcie Hotel Interferie Medical SPA, który usytuowany jest w uzdrowiskowej części Świnoujścia.



Polski Holding Hotelowy to spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym, której celem jest zarządzanie obiektami hotelowymi należącymi do Skarbu Państwa. Rolą PHH jest kształtowanie standardów na polskim rynku hotelarskim, jak również wprowadzanie innowacji, nowoczesnych rozwiązań i optymalizacji działania obiektów.

