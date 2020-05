Polski Holding Nieruchomości ponad dwukrotnie powiększył zysk

Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu Nieruchomości zwiększyła zysk netto ponad dwukrotnie w pierwszym kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 29,6 mln zł wobec 12,7 mln zł w tym samym okresie roku poprzedniego - podała spółka w komunikacie.

W pierwszym kwartale tego roku skorygowana EBITDA (zysk bez amortyzacji i deprecjacji) Grupy Kapitałowej PHN wzrosła do 26,2 mln zł, a przychody z najmu wyniosły 46,6 mln zł wobec 41,6 mln zł rok wcześniej.

Portfel Grupy PHN obejmuje obecnie 153 aktywa nieruchomościowe o łącznej wartości 3 mld zł.

Spółka przekazała Fundacji Hotele dla Medyków darowiznę w wysokości 1 mln zł.



- To kolejny bardzo dobry kwartał, w którym Polski Holding Nieruchomości znacząco poprawił swoje wyniki finansowe. Dzięki solidnym fundamentom jesteśmy dobrze przygotowani na oczekiwane pogorszenie koniunktury gospodarczej wywołane epidemią koronawirusa. Wchodzimy w ten trudny czas z dobrze zbilansowanym portfelem biznesowym, niskim poziomem zadłużenia, w doskonałej sytuacji finansowej – powiedział Marcin Mazurek, prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości.



Znaczna poprawa wyników na poziomie netto i operacyjnym to głównie efekt rozpoznania działalności deweloperskiej, wzrostu wartości godziwej nieruchomości znajdujących się w portfelu spółki oraz utrzymywaniu w ryzach kosztów. Celem strategicznym Grupy PHN pozostaje zwiększanie wartości spółki i dalsza poprawa efektywności.

- Uważnie obserwujemy rynek i analizujemy wpływ epidemii COVID-19 na sytuację naszej branży. Bez wątpienia również sektor budowlany i nieruchomości będzie dotknięty przez efekty pandemii, ale mamy nadzieje, że w mniejszym stopniu niż w innych sektorach gospodarki, gdzie całkowicie trzeba było zatrzymać działalność. Dzięki stabilnym wynikom finansowym utrzymamy dobrą kondycję firmy, a wraz ze zmniejszaniem się skali niepewności będziemy kontynuować ambitny program inwestycji –dodał Marcin Mazurek.



Portfel Grupy PHN obejmuje obecnie 153 aktywa nieruchomościowe o łącznej wartości 3,0 mld zł, co plasuje spółkę w czołówce największych firm deweloperskich w Polsce. W pierwszym kwartale Grupa PHN kontynuowała inwestycje w segmencie budownictwa biurowego. Mimo trudności wywołanych przez epidemię koronawirusa bez opóźnień prowadzone są prace na budowie flagowej inwestycji - kompleksu biurowo-handlowego Skysawa w centrum Warszawy. Ten projekt znalazł się w tym roku wśród pięciu europejskich inwestycji komercyjnych nominowanych do prestiżowej nagrody BREEAM Awards 2020 w kategorii „Commercial Projects – Design Stage Award”.



Na początku tego roku ruszyły także prace nad budową kolejnego biurowca klasy A – Intraco Prime, dzięki któremu na rynek trafi około 14 tys. mkw. powierzchni na wynajem. Do realizowanych inwestycji w tym segmencie dołączy także kolejny budynek klasy A w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia.



W pierwszym kwartale Polski Holding Nieruchomości oraz Poczta Polska przedłużyły umowę najmu na około 20 tys. mkw. powierzchni w budynku Domaniewska Office Hub (DOH) przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 8 na warszawskim Mokotowie. Aneks podpisano na 5 lat. Jak wskazują dane rynkowe, renegocjacja umowy była największą w Polsce transakcją najmu powierzchni biurowej w pierwszym kwartale 2020 r.



W pierwszym kwartale tego roku Grupa Kapitałowa PHN z powodzeniem rozwijała również segment budownictwa mieszkaniowego. Realizowała budowę luksusowego kompleksu apartamentów Yacht Park w Gdyni oraz osiedla mieszkaniowego Vis a Vis Wola na warszawskiej Woli. Sprzedaż mieszkań w obydwu inwestycjach jest na bardzo zadowalającym poziomie. Do realizowanych projektów mieszkaniowych wkrótce dołączą kolejne.



W pierwszych miesiącach tego roku działalność Grupy PHN nie ograniczała się jedynie do działalności czysto biznesowej. Polski Holding Nieruchomości aktywnie wspiera trwającą walkę z epidemią koronawirusa. Spółka przekazała Fundacji Hotele dla Medyków darowiznę w wysokości 1 mln zł, dzięki czemu możliwe jest sfinansowanie pobytu personelu medycznego w hotelach oraz osób objętych kwarantanną, które muszą ją odbyć poza swoimi domami. Spółka zakupiła również ok. 20 tys. szt. ochronnych maseczek jednorazowych polskiej produkcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz przekazania na potrzeby służb medycznych.