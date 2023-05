Polski Holding Nieruchomości ze stratą 7 mln zł

Przychody operacyjne Polskiego Holdingu Nieruchomości wyniosły 137,3 mln złotych w I kwartale 2023 roku i były o ok. 26 proc. wyższe, niż w I kwartale roku 2022, kiedy wyniosły 109 mln.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest krajowym przedsiębiorstwem z branży nieruchomościowej, z siedzibą w Warszawie. Jako spółka o strukturze holdingowej kontroluje kilkadziesiąt spółek zależnych. PHN jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od lutego 2013 roku.

Grupa PHN zajmuje się działalnością deweloperską i inwestorską, a także wynajmem, obrotem oraz zarządzaniem posiadanymi nieruchomościami. Spółka świadczy również usługi doradcze na rzecz podmiotów zewnętrznych. Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych miastach regionalnych, w tym w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu.

Portfel Grupy PHN obejmuje ponad 150 wydzielonych biznesowo nieruchomości o wartości rynkowej około 3,7 mld zł, co plasuje ją w ścisłej czołówce największych firm nieruchomościowych w Polsce. Wzrost przychodów i poprawę wyniku odnotowano we wszystkich perspektywicznych segmentach, czyli najmu powierzchni biurowych i magazynowych - czytamy na stronie firmy.

Polski Holding Nieruchomości stracił w I kwartale ok. 85 proc. zysku operacyjnego rok do roku

Przychody operacyjne PHN wyniosły 137,3 mln złotych w I kwartale 2023 roku i były o ok. 26 proc. wyższe, niż w I kwartale roku 2022, kiedy wyniosły 109 mln. Z kolei zysk operacyjny w I kwartale 2023 roku spadł o ok. 85 proc. w stosunku do I kwartału 2022 roku z 55,4 do 8,1 mln zł.

Zysk EBITDA osiągnął 10,1 mln zł wobec 57,4 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA - odpowiednio: 19,9 mln zł wobec 10,1 mln zł zysku rok wcześniej.

