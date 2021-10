Polski Ład może nadmuchać ceny mieszkań

- Rozwiązania projektowane po to, aby ułatwić Polakom zamieszkanie na swoim mogą zadziałać odwrotnie. Ceny ofertowe mieszkań na rynku pierwotnym były w lipcu o 16 proc. wyższe niż rok wcześniej, a na rynku wtórnym – o 8 proc. Domy prosto od dewelopera podrożały przez rok o 15 proc., a z drugiej ręki – o 17 proc. – mówi w rozmowie z WNP.PL, Jarosław Krawczyk, ekspert Otodom.

Jak wyhamować wzrosty cen

Alicja Paulińska zwraca również uwagę w rozmowie z WNP.PL na rosnące ceny gruntów. – Aktualnie obserwujemy średni, kwartalny wzrost wartości gruntów na poziomie 5 proc. w skali kraju i niewiele wskazuje na to, że trend ten miałby się w najbliższych miesiącach znacząco zmienić. Potwierdzają to prognozy pośredników: ponad 81 proc. z nich spodziewało się wzrostu wartości gruntów w III kwartale – uzupełnia Paulińska w rozmowie z WNP.PL.Polski Związek Firm Deweloperskich postuluje, aby ograniczyć wzrost cen spowodowany wyższym popytem. Aby to zrobić, należy wprowadzić jednocześnie regulacje zwiększające podaż.- W związku z zapowiadanymi limitami cen zapewne z gwarantowanego wkładu własnego będzie można skorzystać w stosunku do mieszkań tańszych. Ta ustawa umożliwi zakup mieszkania tym, których wcześniej nie było na to stać, co większy presję popytową – mów Sebastian Juszczak, prawnik z Polskiego Związku Firm Deweloperskich.Czytaj także: Wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytku Jak zmniejszyć rosnącą presję na ceny wywołaną dużym popytem? – Zwiększenie popytu bez jednoczesnego zwiększenia podaży mieszkań wpłynęłoby na dalszy wzrost cen. Stąd należy wdrożyć rozwiązania, które zwiększą również podaż – np. mowa o uwolnieniu gruntów państwowych obecnie znajdujących się w zasobach KZN czy o liberalizacji przepisów dotyczących nabywania nieruchomości rolnych w graniach administracyjnych miast – wyjaśnia Sebastian Juszczak z PZFD w rozmowie z WNP.PL.Przypomnijmy, że w przyjętej przez Sejm ustawie zawarto mechanizmy stymulowania wzrostu cen nieruchomości - założono wprowadzenie maksymalnego limitu ceny w przeliczeniu na 1 mkw. oraz możliwe upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalające obniżyć, na drodze rozporządzenia, wysokość współczynników wpływających na ustawowe limity cenowe.Choć zdania, które odpowiadałyby na pytanie, czy Polski Ład wpłynie na ceny mieszkań, są podzielone, to pozostaje pesymistyczna prognoza na następne miesiące.- Dalszy wzrost cen mieszkań w Polsce na chwilę obecną wydaje się przesądzony. Jednak ze wszystkich czynników stymulujących ten wzrost, Polski Ład wydaje się punktem mniej znaczącym, co nie znaczy, że nieznaczącym w ogóle – podsumowuje Jarosław Jędrzyński z portalu RynekPierwotny.pl.