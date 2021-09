Polski przemysł materiałów budowlanych zagrożony. Mocny apel o pomoc

Przedstawiciele pracowników i pracodawców zwracają się do rządu RP o niezwłoczne podjęcie działań chroniących energochłonny przemysł materiałów budowlanych, m.in. cementowy, ceramiczny, gipsowych i wapienniczy, przed negatywnymi skutkami prowadzonej przez UE polityki klimatycznej.

Przedstawiciele pracowników i pracodawców w sektorze produkcji wyrobów budowlanych zwracają uwagę, że dążenie do tego, aby Europa zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r., nie będzie proste.



- Mając to na uwadze popieramy przyjęcie Mechanizmu Ochrony Granic CBAM w kształcie skutecznie chroniącym Polski przemysł materiałów budowlanych. Jednocześnie jesteśmy za utrzymaniem dostępu do bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 na obecnych zasadach w ramach obowiązującej Dyrektywy o EU ETS, w okresie przejściowym do roku 2030. Planowana nowelizacja Dyrektywy o EU ETS powinna skutecznie ograniczać możliwości spekulacji na rynku handlu emisjami - czytamy w stanowisku.

- Przemysł ceramiczny zapewnia w Polsce około 15 tysięcy bezpośrednich miejsc pracy i obejmuje ponad 30 zakładów produkcyjnych w całym kraju. W kraju jest 13 zakładów produkujących cement, wspierających miejsca pracy dla 22 tys. osób, zatrudniających bezpośrednio 3,5 tys. pracowników. Branża wapiennicza wspiera miejsca pracy dla 3 tys. osób, w tym zatrudnia ok. 850 pracowników. Przemysł gipsowy zatrudnia 3 tys. pracowników produkcyjnych i pomocniczych - podkreślają.



Wprowadzenie CBAM wymaga zarówno utrzymania systemu handlu emisjami EU-ETS zorientowanego na finansowanie działań modernizacyjnych w ramach Funduszu Innowacyjnego, jak i zwiększenia inwestycji publicznych wspierających działania na rzecz neutralności klimatycznej przemysłu materiałów budowlanych.



- Oczekujemy, że w przyjętej jeszcze tym roku przez Rząd RP Polityce Przemysłowej Polski zostaną określone możliwości wprowadzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań, które wpłynęłyby na ograniczenie emisji CO2 z przemysłu materiałów budowlanych. Na tej podstawie przyjęty zostanie budżet, na realizację wsparcia dla m.in. przemysłów: cementowego, ceramicznego, gipsowego oraz wapienniczego, a także określone ze strony państwa instrumenty prawne i organizacyjne zapewniające realizację polityki przemysłowej w odniesieniu do tych przemysłów - czytamy także w stanowisku.

