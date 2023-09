Polski rynek nieruchomości pod lupą. Wkrótce Property Forum 2023

Dwudniowa konferencja po raz kolejny stworzy okazję do dyskusji, prezentacji i wymiany poglądów. Tegoroczny cykl spotkań Property Forum 2023 zgromadzi ponad 100 wyjątkowych prelegentów zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Property Forum 2023 odbędzie się w dniach 18-19 września w Warszawie.

Property Forum to najważniejsza konferencja biznesowa w Polsce, skupiająca się na nieruchomościach komercyjnych i mieszkaniowych.

Tematem przewodnim 13. edycji Property Forum będzie atrakcyjność inwestycyjna sektora nieruchomości w Polsce, a głównym hasłem wydarzenia - #PropertyInvestment. The power of Polish real estate market.

Rynek nieruchomości nad Wisłą konsumuje ponad połowę apetytu inwestycyjnego dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jak kreować atrakcyjny rynek i utrzymać fotel lidera? Kto kupuje i dlaczego nad Wisłą? To pytania, na które spróbują odpowiedzieć goście Property Forum 2023, zaplanowanego na 18-19 września br., w hotelu Sheraton Grand Warsaw.

Swoimi perspektywami i doświadczeniem na Property Forum 2023 podzielą się czołowi deweloperzy, inwestorzy, przedstawiciele funduszy oraz miast.

Wśród ekspertów tegorocznej edycji, reprezentujących różne dziedziny branży nieruchomości, znajdą się między innymi: Olga Adamek, Senior Leasing Manager EPP; Karolina Ballard, Asset Manager Poland GARBE Industrial Real Estate Poland; Michał Białas, Chief Business Development Officer, członek zarządu 7R; Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich; Dariusz Blocher, prezes Unibep; Wojciech Caruk, prezes PFR Nieruchomości; Paweł Chmielnicki, prezes, dyrektor Hoteli SPA Dr Irena Eris; Robert Dobrzycki, dyrektor, współwłaściciel Panattoni Europe, UK and India; Maciej Dyjas, współwłaściciel, partner zarządzający Griffin Capital Partners; Michael Klement, Chief Executive Officer of United Benefits Holding; Stan Kubacek, managing director, Head of Investment Eastern Europe Heimstaden; Renata Kinde-Czyż, prezes Metro Properties; Marcell Mihályfi, partner, Head of Office Asset Management Adventum Group.

Będą także Kinga Nowakowska, członek zarządu, COO Grupy Capital; Viktorija Orkinė, Chief Executive Officer, Board Member Eika Asset Management; Renata Osiecka, Managing Partner AXI IMMO Group; Izabela Potrykus, dyrektor Biura Wynajmu i Komercjalizacji Polskiego Holdingu Nieruchomości; Michał Sapota, właściciel HREIT; Iwona Sroka, członek zarządu Murapol; Sebastian Suchodolski, Head of Leasing Cavatina Holding; Paweł Toński, partner zarządzający CRIDO, prezes Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych; Barbara Topolska, Country Manager CPI Property Group Polska; Piotr Uściński, sekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Maciej Wójcik, partner zarządzający TDJ Estate.

Program tegorocznych sesji z udziałem ekspertów dotknie różnych aspektów funkcjonowania rynku nieruchomości. Podczas debaty #Sprawdzam. Szczerze do bólu o kondycji każdego sektora rynku nieruchomości prelegenci omówią sytuację biur, magazynów, centrów handlowych, hoteli, mieszkań, a także segmentu PRS. W sesji Rynek nieruchomości w Warszawie i miastach regionalnych dyskutanci pochylą się nad sytuacją branży w kluczowych, polskich miastach - w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Trójmieście i we Wrocławiu.

Z kolei hybrydowy model pracy, potrzebne typy biur oraz elastyczność będą tematami sekcji o wpływie rewolucji na rynek pracy.

Sekcja Consumer experience dotyczyć będzie trendów społecznych oraz ich wpływu na rynek nieruchomości. Jakie typy mieszkań, zakupów, miejsc pracy i rekreacji są poszukiwane przez klientów? Odpowiedzi będą poszukiwać eksperci z Polski i świata.

Program Property Forum 2023 obejmuje także dyskusje o rynku nieruchomości mieszkaniowych. W czasie sesji #Mieszkaniówka pod presją, prelegenci przeanalizują rynek, możliwe przełomy, program mieszkaniowy rządu oraz prognozy dot. segmentu PRS.

Podczas debaty, w której uczestnicy zadadzą pytanie o to, czy wielofunkcyjność jest absolutną przyszłością nieruchomości, pod lupę zostanie wzięty potencjał rewitalizacji i inwestycji typu mixed-use.

Hotelarstwo, to kolejny sektor, który paneliści wezmą na tapet, podczas rozmów skupią się na trendach turystycznych, ich wpływie na branżę, wyborach turystów i konkurencyjności polskich hoteli.

Ważną dyskusją w programie jest wpływ nieruchomości na klimat – tę część stanowić będą rozmowy o odnawialnych źródłach energii w branży, o kosztach, jakie za tym idą, aspiracjach UE w klimatycznej neutralności, a także o istotnym w ostatnim czasie ESG w sektorze.

Nieodłącznym elementem konferencji będzie uroczysta gala Property Forum 2023, zaplanowana na koniec pierwszego dnia wydarzenia, 18 września. Podczas ceremonii spośród finalistów dwóch konkursów wyłonieni zostaną zwycięzcy.

Pierwszy z konkursów to Prime Property Prize 2023, który w 12. kategoriach uhonoruje firmy, projekty i osoby, wnoszące istotny wkład w rozwój całej branży. W tym roku wśród nominowanych znaleźli się między innymi: w kategorii „Architektura - nagroda portalu Propertydesign.pl" - Barceló Warsaw Powiśle (Tristan Capital Partners, White Star Real Estate, APA Wojciechowski Architekci); MONTOWNIA Lofts & Experience w Gdańsku (Euro Styl SA, Rayss Group); Ocean Office Park B w Krakowie (Cavatina Holding, dział projektowy Cavatina); Ogrody Ulricha (Ingka Centres Polska, WXCA) oraz The Park Kraków – Budynek B1 (Cain International i White Star Real Estate, APA Wojciechowski); w kategorii "Człowiek Roku Propertynews.pl" - Barbara Topolska, Country Manager, CPI Property Group Polska; Jacek Wesołowski, dyrektor Trei Real Estate; Jan Motz, prezes i założyciel Capital Park; Jarosław Zagórski, dyrektor Ghelamco Poland oraz Nebil Șenman, współwłaściciel & partner zarządzający Griffin Capital Partners; w kategorii "Deweloper Roku" - Echo Investment; Ghelamco; HB Reavis Poland; MDC² i Panattoni.

Drugi konkurs - PropTech Festival 2023 - to pole do prezentacji innowacyjnych technologii. Zarówno młode startupy, jak i doświadczone firmy będą miały okazję przedstawić się oraz nawiązać kontakt z liderami i przedstawicielami najważniejszych graczy na polskim rynku.

Co roku Property Forum gromadzi ok. tysiąca uczestników: największych inwestorów i deweloperów, cenionych ekspertów, przedstawicieli instytucji finansowych, najemców oraz polityków i samorządowców. Wydarzenie jest szeroko relacjonowane w mediach Grupy PTWP: propertynews.pl, wnp.pl, dlahandlu.pl, pulshr.pl, portalsamorzadowy.pl, a także w najważniejszych tytułach mediów ekonomicznych w Polsce.

Organizatorem konferencji jest Grupa PTWP, wydawca m.in. PropertyNews.pl i PropertyDesign.pl.

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest: pod tym linkiem.

Więcej informacji pod adresem: www.propertyforum.pl.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości jest firmą działającą w obszarze zintegrowanych rozwiązań w zakresie komunikacji i nowych mediów, jej aktywność skupia się na rynku internetowym. Wydawca branżowych portali m.in.: wnp.pl, propertynews.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, portalsamorzadowy.pl, pulsHR.pl, farmer.pl oraz czasopism jak np. Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł.

Grupa PTWP zajmuje się organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym - European Economic Congress (EEC) – jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w Europie Centralnej.

W skład Grupy PTWP wchodzi także spółka PTWP Event Center zarządzająca Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach. W kwietniu 2013 r. Grupa PTWP zadebiutowała na rynku NewConnect. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości powstało w Katowicach w 1995 roku.

