Polskie budownictwo potrzebuje rozwiązań, które oszczędzają wodę

O wyzwaniach związanych z budownictwem w kwestii oszczędzania wody i energii dla WNP.pl mówi Piotr Żebrowski dyrektor sprzedaży i rozwoju segmentu budownictwo w Xylem Water Solutions Polska.

Nowoczesne budownictwo musi wprowadzać rozwiązania, które ograniczają zużycie wody.

Budownictwo generuje aż 36 proc. zużycia CO2 w Unii Europejskiej.

W Polsce wykorzystywane jest tylko 7 proc. deszczówki.

Główne wyzwania branży budowlanej skupiają się wokół technologii, które zmniejszają zapotrzebowanie na wodę i energię

W działalności, którą prowadzi firma Xylem, związaną z wodą i domknięciem obiegu wody główne, wyzwania dotyczą przeciwdziałania suszy, która jest największa od 2015 roku, a w skali globalnej - od stuleci. Kolejnym wyzwaniem jest ograniczenie zużycia energii, a co za tym idzie również wody i emisji CO2.

Są to wyzwania wynikające z "zielonego ładu", który za cel bierze doprowadzenie do stanu, w którym państwa UE do 2050 roku będą neutralne energetycznie.

Dla branży budowlanej głównym wyzwaniem będzie wprowadzenie rozwiązań dotyczących zużycia wody a z drugiej strony domkniecie obiegu wody, np. poprzez wykorzystanie deszczówki w budownictwie komercyjnym.

Rozwiązania dotyczące zagospodarowania wody wprowadzane przez firmę Xylem dzielą się na dwie kategorie budownictwa nowego i już istniejącego

Budynki w Unii Europejskiej zużywają 40 proc. całej zużywanej energii. Z kolei emisja CO2 generowana przez budownictwo to jest 36 proc. całej emisji w UE. Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na zużycie wody w budownictwie jest średni wiek budynków, który w UE wynosi ok. 50 lat.

W przypadku budownictwa nowego sytuacja z rozwiązaniami, które oszczędzają wodę, jest prosta. Firmy, takie jak Xylem, dysponują odpowiednią technologią z zakresu: ciepłownictwa, wentylacji, klimatyzacji, rozwiązań pompowych do obiegu wody, efektywnych energetycznie, zużywających dużo mniej wody.

W przypadku istniejącego budownictwa sytuacja jest bardziej skomplikowana i wymaga wprowadzania nowych rozwiązań, między innymi wymiany systemów klimatyzacji, pomp doprowadzających wodę, co często wymaga wielu skomplikowanych działań. W tym obszarze firma Xylem zajmuje się robieniem audytów i proponowaniem nowoczesnych rozwiązań w budownictwie zastałym.

Ważną kwestią w gospodarowaniu wody w budownictwie jest wykorzystywanie deszczówki. W Polsce na chwilę obecną kolekcjonuje się jedynie 7 proc. wody deszczowej. Średnia dla UE to jest 20 proc. a np. w Hiszpanii kolekcjonuje się 40 proc. deszczówki. W nowym budownictwie woda deszczowa może być wykorzystywana nie tylko w ogrodnictwie, ale również w spłuczkach.

Xylem oprócz tego, że dostarcza rozwiązania do kolekcjonowania wody, to jeszcze prowadzi badania wycieków w wodociągach, tak, by doszczelniać sieci i tracić jak najmniej wody.

