Polskie budowy już pracują pod rygorem koronawirusa. Co dalej z branżą?

Od 2 kwietnia polskie budowy muszą działać zgodnie z najnowszymi ograniczeniami ministra zdrowia, które dotyczą walki z pandemią koronawirusa. Tuż po ich ogłoszeniu obawiano się, że branża może zostać sparaliżowana, ale - na szczęście - wątpliwości udało się w porę wyjaśnić.

Deficyt ochrony

Wspólna odpowiedzialność

Tarcza to nie wszystko

Będzie ostre hamowanie?

- Z szybkich analiz wyszło nam, że problem z zachowaniem tej zasady może dotyczyć 7-10 proc. prac. Ale i ta wątpliwość została wyjaśniona, gdyż doprecyzowano, że odległość ta ma dotyczyć stanowisk pracy, w których pracownik lub zespół ludzi wykonuje zadania - powiedział Styliński portalowi WNP.PL. I dodał: - W ramach pracy zespołu ludzi nie ma obowiązku zachowywania 1,5 m odległości między osobami. Niemniej zasada ta dotyczy szatni i pomieszczeń socjalnych, więc tu będzie potrzebne m.in. odpowiednie planowanie rotacji pracowników w tych pomieszczeniach.Styliński wyjaśnił, że rozporządzenie ministra zdrowia w przypadku pracy zespołów ludzi nie przewiduje stosowania masek ochronnych.Z deklaracji pracodawców zrzeszonych PZBP wynika jednak, że w przypadku wielu robót wykonywanych przez zespoły ludzi, firmy będą się starały się zapewnić maski - w miarę ich dostępności.- To dziś towar szczególnego zapotrzebowania, cały czas odczuwamy ich braki. Mamy jednak sygnały od firm członkowskich, że dostępność środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących na rynku zaczyna się poprawiać - poinformował szef Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, dodając: - Jeden z naszych członków, Liugong Dressta Machinery, zadeklarował pomoc w sprowadzeniu maseczek z Chin. Będziemy zatem ankietować naszych członków pod kątem potrzeb w tym względzie, aby ułatwić im zaopatrzenie w potrzebne artykuły, czego nie uda się jednak rozwiązać w jeden czy dwa dnizaznaczył.Również Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, wskazała, że problemy z dostępem do środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących są wciąż widoczne.- Z pewnością nałożenie jeszcze ostrzejszych regulacji sanitarnych na handel tej sytuacji nie poprawi. Firmy budowlane starają się jednak wykorzystać wszystkie możliwe źródła zaopatrzenia - stwierdziła prezes.Zwróciła przy tym uwagę, że koszty związane z zapewnieniem na budowach środków ochrony osobistej i płynów odkażających z pewnością wzrosną, gdyż nawet po ustąpieniu epidemii konieczne będzie zachowanie zaostrzonego rygoru sanitarnego.- Dlatego wnosiliśmy - i będziemy nadal wnosić - aby te koszty uwzględniano przy aneksowaniu kontraktów. Regulacje dotyczące waloryzacji kontraktów nie odnoszą się wprost do tego rodzaju wydatków - wskazała prezes.Zapewne byłoby też wskazane, aby pewne rekomendacje w zakresie wsparcia wykonawców pod tym kątem wydał Urząd Zamówień Publicznych. Z pewnością koszty związane z zabezpieczeniem sanitarnym budów będą przez wykonawców wyceniane już przy nowych przetargach - uważa dodała.Barbara Dzieciuchowicz, odnosząc się do dotychczasowych wątpliwości, które dotyczyły najnowszych regulacji sanitarnych na budowach, wyraziła nadzieję, że Ministerstwo Infrastruktury wspólnie z Ministerstwem Zdrowia opracują jeszcze szczegółowe wytyczne i rekomendacje związane z nowymi zasadami.- Tak, aby wiedza ta mogła zostać starannie upowszechniona na wszystkich poziomach rynku budowlanego. Ponadto nie wskazano wprost, kto miałby pilnować przestrzegania nowych regulacji na budowach, więc należy zakładać, że będą to służby epidemiologiczno-sanitarne oraz policja - wskazała Dzieciuchowicz.- Z pewnością należy tu jednak liczyć na rozsądek samych wykonawców. Branży mocno zależy na tym, aby budowy mogły być kontynuowane, stąd troska o bezpieczeństwo pracowników stanowi priorytet - Barbara Dzieciuchowicz.Także Jan Styliński ocenił, że budowy będą mogły być kontrolowane - jak obecnie także w innych sferach życia społecznego - przez służby sanitarno-epidemiologiczne oraz policję.- Wiadomo, że ich możliwości są ograniczone. Zwłaszcza w przypadku dużych inwestycji dla wiodących zamawiających, które są realizowane przez firmy zrzeszone w największych organizacjach branżowych, należy się jednak spodziewać odpowiedzialnego i sumiennego podejścia do stosowania nowych obostrzeń - powiedział prezes.Z monitoringu PZBP wynika, że w marcu doszło do zaledwie kilku sytuacji, kiedy to budowy musiały zostać zawieszone z powodów epidemiologicznych. Na niektórych zresztą prace już wznowiono.- Wykorzystanie potencjału wykonawczego w branży utrzymuje się na poziomie 70-80 proc., co jest częściowo związane m.in. z zasiłkami opiekuńczymi oraz pewnym odpływem pracowników z Ukrainy - wyjaśnił prezes. I dorzucił: - Z drugiej strony dostawcy sprzętu i materiałów budowlanych wskazują, że mają obecnie większe portfele zamówień niż planowali na początku 2020 r. Może to świadczyć, że wykonawcy obawiają się trudności z zaopatrzeniem w przyszłości, więc teraz gromadzą zapasy.Barbara Dzieciuchowicz, zapytana o obowiązującą od początku kwietnia tarczę antykryzysową, oceniła, że tymczasem jej zapisy wpłyną przede wszystkim na mikroprzedsiębiorców oraz małe firmy.- Nie widać rozwiązań, które byłyby skrojone wprost pod średnie i duże firmy budowlane. Można odnieść wrażenie - i pojawiają się też takie sygnały - że jest tak, gdyż sektor budowlany nie został na razie w znaczący sposób dotknięty przez skutki koronawirusa. Inwestycji - zwłaszcza publicznych - jak dotychczas nikt nie zamierza zatrzymywać - powiedziała prezes.Jednakże w jej opinii problemy w branży budowlanej również będą się stopniowo pojawiać, w miarę narastania trudności związanych z zakłóconymi łańcuchami dostaw czy pogorszeniem kondycji finansowej mniejszych firm.- Dlatego już musimy myśleć, co może się wydarzyć w ciągu najbliższego roku, a nawet dwóch lat. Będziemy zatem zgłaszać kolejne poprawki i propozycje zapisów do tarczy antykryzysowej, gdyż regulacje te muszą być systematycznie aktualizowane i dostosowywane do zmieniającej się sytuacji - zaznaczyła Dzieciuchowicz.Jan Styliński wskazał natomiast, że widać pozytywne ruchy ze strony głównych zamawiających, dotyczące płatności, m.in. za gromadzone obecnie zapasy materiałów.- Poza tym jest wola do przyspieszenia płatności, aby poprawić płynność finansową firm. PKP PLK zadeklarowały, że mogą uiszczać należności w cyklu częstszym niż raz w miesiącu. GDDKiA ma natomiast ograniczyć procedury związane z uzyskaniem przejściowego świadectwa płatności, co przyspieszy zapłatę faktur - wyjaśnił prezes.I dodał, że branża wnioskuje też do Ministerstwa Rozwoju o poprawki w tarczy antykryzysowej w kwestiach dotyczących aneksowania terminów umów z powodów pandemii koronowania.- Naszym zdaniem, jeśli nie zostanie przyjęte rozwiązanie dotyczące automatycznego przesuwania terminów o czas, w którym obowiązywał stan epidemii, to musimy dokładnie określić wytyczne, według których umowy będą aneksowane - wskazał prezes.- W przeciwnym wypadku będzie czekała nas w nadchodzących latach lawina sporów pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi państwowymi i samorządowymi - zapowiedział.W przypadku inwestorów prywatnych PZPB nie widzi wyraźnych sygnałów, aby mieli wstrzymywać lub ograniczać nowe inwestycje.- Oczywiście takie ryzyko istnieje, co jest też związane z sytuacją na globalnych rynkach finansowych. Z pewnością pod presją znajdą się wydatki inwestycyjne samorządów, które wkrótce zaczną odczuwać pogorszenie sytuacji finansowej wskutek obecnego zamrożenia dużej części polskiej gospodarki - powiedział Styliński. - Na gruntowniejszą ocenę musimy poczekać aż opadnie kurz bitewny, który unosi się nad całą globalną gospodarką. Obecnie wszystkie państwa koncentrują się na walce z koronawirusem oraz jego skutkami ekonomicznymi. Gdy będzie można mówić już o względnej stabilizacji, to wówczas także inwestorom będzie łatwiej ocenić swe dotychczasowe plany.