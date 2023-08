Polskie Elektrownie Jądrowe wesprą powstanie nowej drogi na plażę

Polskie Elektrownie Jądrowe dofinansują przygotowanie projektu nowej drogi dojazdowej do plaży w gminie Choczewo.

18 sierpnia 2023 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe zawarła umowę z urzędem gminy Choczewo na sfinansowanie dokumentacji projektowej na nową drogę dojazdową do plaży z miejscowości Słajszewo w gminie Choczewo.

Powstanie nowej drogi ma związek z planowaną w tym regionie budową elektrowni jądrowej.

Podpisana umowa jest kontynuacją trwającej współpracy z inwestorem przyszłej elektrowni.

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska: uważnie wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców regionu inwestycji

- Realizowane konsekwentnie przez Rząd RP działania na rzecz kompleksowej transformacji energetycznej, w tym budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, muszą odbywać się w poszanowaniu dla lokalnych społeczności - mówi Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. - Posadowienie elementów infrastruktury energetycznej wiąże się z pewnymi niedogodnościami dla mieszkańców, zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji, gdy ze względów bezpieczeństwa teren wokół inwestycji przestaje być ogólnodostępny. Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców regionu inwestycji - dodaje.

- Najlepszym tego przykładem jest Terminal LNG w Świnoujściu, gdzie pomimo istnienia strefy ograniczającej dostęp do miejsc wypoczynku i atrakcji turystycznych, zaproponowaliśmy rozwiązania zastępcze dla dobra mieszkańców i turystów - mówi Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. - Taki jest też cel dzisiejszej umowy między Polskimi Elektrowniami Jądrowymi a Urzędem Gminy Choczewo – pozwoli ona sfinansować opracowanie dokumentacji projektowej nowej drogi dojazdowej nad morze w miejscowości Słajszewo, tak by budowa elektrowni jądrowej nie ograniczyła dostępu do plaży - zaznacza Łukaszewska-Trzeciakowska.

Na wczesnym etapie realizacji "projektu jądrowego" w dialogu ze stroną społeczną i samorządową wdrażają rozwiązania korzystne dla mieszkańców i turystów

- Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce to wieloletnia strategiczna inwestycja, na którą jako inwestor patrzymy zarówno z perspektywy ogólnokrajowej, jak i lokalnej - podkreśla Mateusz Berger, prezes zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych. - Już teraz na wczesnym etapie realizacji "projektu jądrowego" w dialogu ze stroną społeczną i samorządową wdrażamy rozwiązania korzystne dla mieszkańców i turystów, stąd nasza decyzja o wsparciu gminy Choczewo i dofinansowaniu projektu nowej drogi dojazdowej ze Słajszewa do plaży - dodaje Mateusz Berger.

- Gmina Choczewo jest w okresie letnim chętnie odwiedzana zarówno przez turystów, jak i mieszkańców sezonowych - zaznacza Wiesław Gębka, wójt gminy Choczewo. - Dostęp do plaży z miejscowości Słajszewo jest dla nas bardzo istotny, dlatego cieszę się, że dzięki współpracy ze spółką PEJ będziemy mogli szybciej rozpocząć prace nad drogą alternatywną. Podpisana dziś umowa jest kontynuacją trwającej współpracy z inwestorem przyszłej elektrowni. Wierzę, że ten dialog zostanie utrzymany także na dalszych etapach inwestycji - dodaje Wiesław Gębka.

