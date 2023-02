Polskie firmy budowlane mogą zrealizować największe inwestycje

Inwestycje infrastrukturalne w Polsce stanowią ponad 70 proc. wartości produkcji budowlanej, są więc dźwignią całej branży budowlanej. Polskie firmy budowlane są w stanie realizować największe inwestycje liniowe w kraju - podkreśla Artur Popko, prezes Budimeksu.

Do 2040 roku Polska ma plany inwestycyjne na ponad 1 bilion złotych. Planowane inwestycje obejmują: elektrownie atomowe, CPK, inwestycje portowe, hydrotechniczne, offshore i onshore oraz wieloletnie programy drogowe i kolejowe.

- Uważam że branża budowlana jest w stanie to „przerobić” - zarówno i kontrakty drogowe i skumulowane kontrakty kolejowe. Z sukcesem firmy działające w Polsce realizują najtrudniejsze inwestycje. Tam gdzie pojawiają się jakieś problemy w realizacji niewielu kontraktów, wykonawcami są firmy albo spoza Unii Europejskiej, albo które schodziły wcześniej z innych kontraktów drogowych - mówi Artur Popko.

Branża kolejowa nie będzie tracić czasu, trwa weryfikacja ofert

Jak potwierdza prezes Budimeksu, pomimo braku finansowania, ze strony PKP PLK zostało zrobione bardzo dużo.

- Poprzez dialog ustaliliśmy i wspólnie doszliśmy do porozumienia, że branża kolejowa nie będzie tracić czasu. Zostały ogłoszone postępowania przetargowe i obecnie trwa weryfikacja już składanych ofert. Jesteśmy w stanie inwestować w ludzi i sprzęt, co pokazaliśmy w kolejach i realizować większą ilość kontraktów własnymi siłami i specjalistycznym sprzętem. Dla generalnych wykonawców kluczowe jest stabilne podejście do możliwości składania ofert - wyjaśnia prezes Budimeksu.

Budimex obserwuje, jak wyglądają postępowania przetargowe w całej Europie. - Zamówienia publiczne na terenie Łotwy, Litwy, Słowacji preferują wykonawców z obszaru Unii Europejskiej. Składamy oferty na terenie Łotwy i tam żadna z firm, która nie jest z Unii Europejskiej, nie wchodzi na rynek infrastruktury krytycznej jako generalny wykonawca - dodaje Artur Popko.

Prezes Budimeksu zwraca także uwagę na zagrożenia, szczególnie w sektorze energetycznym. W jego ocenie, segment energetyczny naszej gospodarki będzie się bardzo mocno rozwijał.

- Przed nami takie wyzwanie co do ogromnej i długotrwałej transformacji energetycznej. Jeżeli mamy osiągnąć cele klimatyczne UE, to powinniśmy dopuścić kapitał prywatny do inwestycji strategicznych. W przypadku inwestycji w OZE zarówno my, jak inne podmioty, nie możemy rozwinąć wszystkich możliwości, gdyż sieci przesyłowe ze względu na swój wiek mają duże ograniczenia. Chcemy jako Polska inwestować w offshore, ale kapitał prywatny ma do tego rynku bardzo ograniczony dostęp. To dziwi. Takie inwestycję pozwalają na rozwój gospodarki. Jeżeli mamy w ciągu trzech dekad osiągnąć taką neutralność energetyczną, to kapitał prywatny powinien mieć możliwość wspierania państwa - tłumaczy.

Ekspansja zagraniczna spółki wynika z dwóch powodów

Artur Popko wyjaśnia motywy wyjścia firmy na rynki zagraniczne i wskazuje, że ekspansja zagraniczna spółki wynika z dwóch powodów. Pierwszy to dalszy rozwój firmy i dywersyfikacja. Drugi powód to chęć sięgnięcia po dodatkowe kontrakty budowlane, biorąc pod uwagę, że część środków unijnych w pewnym momencie w Polsce może zostać zablokowana.

- Wyjście poza granicę pozwala rozwijać naszą kadrę. Wiele osób wyjechało w tej chwili z naszej firmy poza granicę po to, żeby się uczyć, żeby rozwijać i nabierać doświadczenia w Stanach Zjednoczonych, czy Australii. Chcemy także zdobywać kompetencje w budowach tunelowych. Te inwestycje są na razie ograniczone na rynku polskim, ale będzie to się zmieniać - mówi prezes Budimeksu.

