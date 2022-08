Polskie firmy chcą odbudować Ukrainę. Rząd przygotowuje raport

Polska chce być pomostem między podnoszącą się z powojennej ruiny Ukrainą a resztą Europy. W pomoc chcą się zaangażować nie tylko podmioty państwowe, ale także wiele prywatnych firm.

Jak podaje "Rzeczpospolita", ponad pół tysiąca firm z Polski zgłosiło się do programu odbudowy ukraińskiej gospodarki. "Rzeczpospolita" dotarła do informacji o raporcie, który powstaje na zlecenie resortu skarbu. Ma być gotowy do połowy sierpnia. "Będzie załącznikiem do oferty, jaką nasz rząd zamierza zawieźć do prezydenta Zełenskiego. Źródła mówią, że emisariuszem ma być wicepremier Jacek Sasin" - pisze.

"Udział w dziele odbudowy Ukrainy po wojnie może być ogromną szansą i dla polskich firm, i dla całej polskiej gospodarki. W relacjach ze stroną ukraińską dysponujemy czymś, co we wzajemnych relacjach jest absolutnie bezcenne. To spora doza wzajemnego zrozumienia, sympatii i zaufania - mówił niedawno "Rz" wicepremier Jacek Sasin.

"Polskie firmy chcą zaoferować swoje biznesowe kontakty. Mogą stać się oknem na świat, np. udostępniając swoją sieć dystrybucji. Ważne dla współpracy mają być też komplementarne kompetencje firm po obu stronach granicy. Polska z powodu położenia geograficznego chce zaoferować krótszy czas logistyki i niższe koszty dostawy różnych niezbędnych do odbudowy kraju produktów. A w stosownym czasie chętnie skorzysta z wiedzy ukraińskich przedsiębiorców w obszarach, gdzie są bardziej rozwinięci, np. w lotnictwie" - podano.

Jak zaznaczono, z firmami działającymi w Ukrainie rozmawia także resort rozwoju i technologii. Wspólnie z Polish Investment and Trade Agency spotyka się minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. W sierpniu rozpoczną się rozmowy z poszczególnymi sektorami. We wsparcie angażowane są już teraz agendy rządowe.

