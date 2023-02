Polskie firmy łączą siły, by produkować domy z prefabrykatów

Architektoniczny start-up Nowa Norma połączył siły z producentem prefabrykatów Formee w celu budowy 100 domów rocznie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Domy zaprojektowane przez Nową Normę mają się charakteryzować szybkim wykonaniem ze względu na wykorzystywanie prefabrykatów przy jednoczesnym użyciu wysokiej jakości materiałów.

Nowa Norma chce skrócić proces powstawania domów do 9 miesięcy - od uzyskania pozwolenia na budowę i projektowanie aż po wykończenie.

Start-up przekonuje, że wykorzystanie prefabrykatów przy budowie domów pozwala ograniczyć zaangażowanie ekip wykończeniowych. Ponadto używanie gotowych materiałów pozwala uniknąć ręcznej i zależnej od pogody pracy.

Domy budowane przez Nową Normę z użyciem materiałów prefabrykowanych Formee mają mieć wymiar 97 metrów kwadratowych i być dostępnie w cenie od 449 tys. zł netto. Będą również powstawały większe konstrukcje o wymiarach 180 metrów kwadratowych.

O dom będzie łatwiej, ale pozostaje kwestia kredytu

Nowa Norma ze swoją ofertą chce odpowiedzieć na kryzys mieszkaniowy w Polsce. Według ustaleń podanych w informacji prasowej Nowej Normy w Polsce brakuje ok 1,5 do 2 mln mieszkań. W Unii Europejskiej Polska zajmuje jedną z ostatnich pozycji w uwzględnieniu metrażu na jednego Polaka, a ok. 45 proc. trzydziestolatków nadal mieszka z rodzicami.

Nadal pozostaje jednak nierozwiązany problem z dostępnością kredytów mieszkaniowych, które stały się nie dostępne dla wielu Polaków. W szczególności tych powyżej 500 tys. gdzie zarobki muszą przekraczać 10 tys. złotych netto, można uzyskać informację od doradców kredytowych.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl