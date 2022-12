Polskie firmy mają szanse na odbudowę Ukrainy. Jest jednak warunek

- Ruszają inwestycje istotne dla transformacji energetycznej - mówi w rozmowie z WNP.PL Leszek Gołąbiecki, prezes Unibepu. Widzi już jednak oznaki schłodzenia rynku.

W ocenie Leszka Gołąbieckiego kondycja krajowych firm budowlanych jest dobra – wyszły z pandemii bardzo zdrowe. W ostatnich trzech kwartałach większość firm budowlanych zwiększyła swoje przychody.

Prezes Unibepu przewiduje jednak scenariusz spowolnienia gospodarczego i schłodzenia koniunktury w budownictwie. Unibep jest, jak zapewnia, na trudny czas dobrze przygotowany.

Zdaniem szefa Unibepu polskie firmy wezmą udział w odbudowie Ukrainy, jeśli finansowanie będzie szło z Polski.

Gołąbiecki w rozmowie z WNP.PL mówi także o cenach mieszkań, materiałów budowlanych oraz prognozach makroekonomicznych.



Jaka jest w tym momencie kondycja branży budowlanej? W którym miejscu jesteście?

- Jest dobra, firmy budowlane wyszły z pandemii bardzo zdrowe. W ostatnich trzech kwartałach większość firm budowlanych zwiększyła swoje przychody. Podobnie było z Unibepem, który po dziewięciu miesiącach ma prawie 1,6 mld zł przychodów, przy 1,7 mld zł za cały rok 2021.

Firmy mają solidne portfele zleceń, a więc w przyszłym roku branża ma co robić.

Żniwa mają firmy deweloperskie, które notują rekordowe zyski

Mamy wzrost cen materiałów, surowców.

- Zdecydowanie. Do tego dołożyłbym dostępność wykonawców. To wszystko odbija się na rentowności spółek. Z drugiej strony żniwa mają firmy deweloperskie, które notują rekordowe zyski, rentowności nawet powyżej 30 proc.

Co nas czeka w najbliższych latach?

- Będą to trudne czasy. Może jeszcze nie w roku 2023, bo - jak mówiłem - firmy będą miały jeszcze co robić. Mamy – jako Unibep – dobry portfel zamówień, ale widzimy już schłodzenie rynku. Należy zauważyć, że bardzo hamuje budownictwo mieszkaniowe, chociaż mieszkania cały czas się sprzedają.

Nie ma pan wrażenia, że to siłą rozpędu jeszcze gra?

- Jeszcze nie, bo w momencie bardzo dużego zastoju spowodowanego wysokimi kosztami kredytów, wielu deweloperów zastanawiało się, co robić. Dziś jednak niektórzy ruszają z inwestycjami, często w bardzo dobrych lokalizacjach. Nie obawiają się o sprzedaż.

Oczywiście większość umów, które są teraz podpisywane, jest uwarunkowana uzyskaniem finansowania przez inwestorów.

Deweloperzy podchodzą bardziej ostrożnie, czyli nie rozpoczynają inwestycji bez refinansowania i przedsprzedaży. Oczywiście sprzedaż mieszkań znacznie spadła, ale pamiętajmy, że w poprzednich latach mieliśmy bardzo wysoką bazę, mieszkania sprzedawały się jak przysłowiowe świeże bułeczki.

Unibep wszedł w nowy segment budownictwa energetyczno-przemysłowego

Jak wyglądają inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad?

- GDDKiA „przerobiła” w tym roku więcej pieniędzy niż w 2021. Pojawiały się nowe przetargi, zapytania. Kwestią jest to, czy obecnie będą na to pieniądze. Trochę ruszyło się w inwestycjach samorządowych. Potężny zastój jest na kolei. To ogromny problem zwłaszcza dla tych firm, które mają dużo sprzętu.

Unibep wszedł w nowy segment budownictwa energetyczno-przemysłowego. W Raciborzu otworzyliśmy biuro, bo tam jest zagłębie fachowców tego typu. Zaczynamy od kontraktów za kilkadziesiąt milionów złotych.

Realizujemy największą fabrykę pomp ciepła w Polsce dla firmy Viessmann. Już widać, że ruszają inwestycje, które będą istotne dla transformacji energetycznej. Krok po kroku zostają uruchamiane mniejsze inwestycje w energetyce. Ostatnio podpisaliśmy trzy umowy na przebudowę kotłów węglowych na biomasę.

Prezes Unibepu: czeka nas inflacja z dwójką z przodu

Jakie są pana prognozy w obszarze makrogospodarczym?

- Informacje na temat inflacji w listopadzie bardzo mnie zaskoczyły in plus. Była ona niższa niż się spodziewaliśmy. Uważam jednak, że czeka nas inflacja z dwójką z przodu. To będzie bardzo zależało od cen energii, która ma wpływ na koszty życia, koszty wytworzenia materiałów. Dla przemysłu ceny energii cały czas rosną i to może być jeden z powodów, dla których inflacja się nie zatrzyma.

Niepokoją dane na temat PKB, który jeszcze rośnie, ale widać, że gospodarka wyraźnie hamuje i trzeba liczyć się z tym, że będzie dużo mniej pracy w budownictwie po roku 2023.

Jak Unibep przygotował się na to hamowanie gospodarki?

- W prosty i sprawdzony sposób: przez dywersyfikację grupy Unibep. Mamy budownictwo kubaturowe z ciekawym portfelem o wartości 1,8 mld zł na IV kwartał 2022 r. i lata następne.

W infrastrukturze drogowej postawiliśmy na drogi ekspresowe, m.in. projektowanie i realizację S19, a także rozwój regionalny, na mniejsze kontrakty z KPO. W przypadku niektórych finansować je muszą generalni wykonawcy.

Dlaczego?

- Schemat jest taki, że jest 10-15 proc. wkładu własnego i ostatnia faktura na koniec. Taki sposób finansowania powoduje, że przy takich przetargach jest mniejsza konkurencja. To dobrze, bo startują tylko firmy, które stać na finansowanie danego projektu. Jest też szansa na wyższe marże.

Z drugiej strony samorządy tracą, bo każdy generalny wykonawca koszty tego finansowania dolicza do swojej ceny.

Portfel w infrastrukturze mamy na 700 milionów złotych. Nasz deweloper Unidevelopment ma rekordowe wyniki. Mamy też budownictwo modułowe, które najbardziej w tym roku dostało w kość, głównie przez wysokie koszty frachtów czy wzrost cen materiałów.

Z budownictwem modułowym weszliście na rynek niemiecki.

- Tak, ponieważ uważamy go za bardzo perspektywiczny. Będziemy podpisywać kolejne kontrakty zarówno dla budownictwa mieszkaniowego, jak i senioralnego. Chcemy, by przychody z rynku niemieckiego w następnych latach stanowiły więcej niż połowę sprzedaży w Unihouse.

W Polsce pojawiło się coraz więcej zapytań związanych z budową przedszkoli czy szkół, coraz więcej samorządów chce przy ich budowie korzystać z modułów.

Polskie firmy mogą odbudowywać Ukrainę pod warunkiem, że finansowanie będzie szło z Polski

Jak z pana perspektywy wygląda to, co się dzieje na wschodzie? Jak wojna wpływa na działalność spółki?

- Prowadziliśmy działalność na rynku wschodnim. Dwa lata temu wycofaliśmy się z Białorusi, bo nie było tam już miejsca dla polskich spółek. Przenieśliśmy się na Ukrainę, gdzie wybudowaliśmy dwie duże galerie handlowe, na budowę trzeciej mamy podpisaną umowę.

Ta wojna bezpośrednio nas nie dotknęła. Nasze przedstawicielstwo we Lwowie cały czas działa. Czekamy i przygotowujemy się, by wrócić i wziąć udział w odbudowie Ukrainy.

Jakie są szanse polskich spółek budowlanych, by zaistnieć w odbudowie Ukrainy?

- Uważam, że polskie firmy mają na to szanse pod warunkiem, że finansowanie będzie szło z Polski. Wtedy polskie firmy będą miały preferencje.

Jakiś czas temu polski rząd udzielił Ukrainie pożyczki w wysokości 100 mln dolarów na rekonstrukcję infrastruktury przygranicznej. Warunek był jeden: w przetargach startować mogły tylko polskie firmy. Co więcej, określona część materiałów, podwykonawców musiała pochodzić z Polski.

Także Unibep wziął w tym udział, projektując jedno z przejść granicznych po stronie ukraińskiej.

Jakie sygnały płyną w tym kontekście ze strony ukraińskiej?

- Przede wszystkim takie, że Ukraina przygotowuje się do odbudowy.

Trudno będzie mieć pretensje do rządu ukraińskiego, że nie preferuje polskich firm, jeżeli finansowanie będzie szło z innych krajów. A na tym etapie nie wiemy, kto to będzie finansował. Mówi się, że może być to G7 i wtedy do przetargów będą dopuszczone wszystkie firmy. Naturalnie te z Polski będą miały nieco większe szanse, z uwagi np. bliskości kulturowej.

Pamiętajmy, że na Ukrainie trzeba mieć określoną licencję danej klasy na wykonanie danej inwestycji, a jej uzyskanie nie było do tej pory łatwe. Teraz ustawodawca ukraiński pracuje nad tym, żeby proces usprawnić.

Odwracając perspektywę. Jak duże znaczenie ma w Unibepie ukraiński pracownik i czy jest poważne zagrożenie, że on z Polski odejdzie?

- Jeżeli dojdzie do odbudowy Ukrainy, to odejdzie, bo tam będą duże pieniądze, poza tym Ukraińcy będą woleli pracować u siebie. To naturalne. Realizując inwestycje na rynku ukraińskim, spotykaliśmy się z bardzo dobrymi tamtejszymi podwykonawcami, którzy mają bardzo dobrych inżynierów i fachowców.

Można mieć też obawy o ceny materiałów w momencie odbudowy Ukrainy. Na pewno wiele materiałów będzie dostarczanych z Polski, co może zachwiać tym rynkiem w naszym kraju.

Czyli nie przewiduje pan spadku cen materiałów?

- Nie przewiduję, by w najbliższym czasie ceny materiałów budowlanych znacząco spadły. Tak może się stać, jeżeli spadną ceny ropy naftowej, ceny energii i złotówka się umocni. Na razie takich przesłanek nie ma.

Wspomniał pan, że wasz deweloper notuje rekordowe wyniki. Czy państwo powinno angażować się w budowę mieszkań?

- Państwo powinno skutecznie zaangażować się w budowę mieszkań socjalnych. Bardzo dobrą rzeczą są spółdzielcze inicjatywy mieszkaniowe. Oferujemy im nasze moduły. To dobry produkt dla tych celów, bo mieszkania są wykończone pod klucz.

Co pan sądzi o cenach mieszkań w Polsce?

- Uważam, że nie będą one spadać. Mogą być drobne korekty czy upusty. Ceny mogłyby spaść, gdyby istotnie obniżyły się ceny materiałów czy energii, ale na razie na to się nie zanosi. Na pewno zmniejszy się - już jest nawet mniejsza - podaż mieszkań.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl