Polskie firmy zarobią na odbudowie Ukrainy. Podpisano historyczne dokumenty

W KPRM w obecności prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i premiera Mateusza Morawieckiego podpisane zostało w środę memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy oraz porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego wytwarzania amunicji czołgowej kaliber 125 mm.

Polska jest naturalnym hubem gospodarczym i logistycznym odbudowy Ukrainy, która wymaga blisko 500 mld dol. inwestycji. Oba kraje mogą skorzystać na rozwoju partnerskich relacji" - wskazał podczas prezes PFR.

Prezes PAIH Paweł Kurtasz podkreślił, że Polska jest dla firm z Ukrainy bezpieczną przystanią do prowadzenia biznesu, pomimo trwającej za naszą granicą wojny. Do programu Odbudowa Ukrainy zgłosiło się już 3 tys. firm.

Sam koszt odbudowy infrastruktury będzie prawdopodobnie wymagał co najmniej 300 mld euro - czyli trzykrotność całkowitego (fiskalnego) budżetu Ukrainy w zeszłym roku - stwierdzili specjaliści Allianz Trade.

Aby wiarygodnie zaangażować się w odbudowę Ukrainy, prywatne finansowanie zewnętrzne musiałoby uzupełnić finanse sektora publicznego i pomoc rozwojową - dodali.

Prezydent Ukrainy składa w środę oficjalną wizytę w Polsce. Wołodymyr Zełenski przed południem spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, a następnie w KPRM - z premierem Mateuszem Morawieckim.

W obecności prezydenta Zełenskiego i premiera Morawieckiego podpisane zostały dwa dokumenty: memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy oraz porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego wytwarzania amunicji czołgowej kaliber 125 mm.

Szef Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) podczas Polsko-Ukraińskiego Forum Gospodarczego wskazał na potencjał współpracy polskich i ukraińskich firm oraz rolę Polski w odbudowie Ukrainy.

"Polska jest naturalnym hubem gospodarczym i logistycznym odbudowy Ukrainy, która wymaga blisko 500 mld dol. inwestycji. Oba kraje mogą skorzystać na rozwoju partnerskich relacji" - wskazał podczas prezes PFR.

W środę w Zamku Królewskim w Warszawie trwa Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze, w którym udział mają wziąć prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełeński. W ocenie PAIH - czyli organizatora Forum - spotkania polskiego i ukraińskiego biznesu to okazja, by rozmawiać o perspektywach dalszego zwiększania wymiany gospodarczej.

Prezes PAIH Paweł Kurtasz podkreślił, że Polska jest dla firm z Ukrainy bezpieczną przystanią do prowadzenia biznesu, pomimo trwającej za naszą granicą wojny. Dodał, że do programu Odbudowa Ukrainy, którego PAIH jest operatorem, zgłosiło się już 3 tys. polskich firm.

Allianz Trade: koszt odbudowy infrastruktury przekracza budżet Ukrainy

Według Allianz Trade proces odbudowy Ukrainy musi rozpocząć się jak najszybciej, aby wzmocnić odporność społeczno-gospodarczą kraju. Podkreślili jednak, że będzie to kosztowne.

"Jeśli weźmiemy za przykład odbudowę Europy Zachodniej po II wojnie światowej, to skala planu Marshalla w przeliczeniu na dzisiejszą siłę nabywczą jest porównywalna z szacowanymi kosztami odbudowy Ukrainy w ciągu najbliższych 10 lat (do 1 bln euro)" - stwierdzili eksperci Allianz Trade.

Zaznaczyli, że Ukraina nie jest w stanie dokonać tego sama w obliczu rosnącego długu publicznego i powiększającej się luki fiskalnej.

"Sam koszt odbudowy infrastruktury będzie prawdopodobnie wymagał co najmniej 300 mld euro - czyli trzykrotność całkowitego (fiskalnego) budżetu Ukrainy w zeszłym roku" - podkreślono w opracowaniu.

Autorzy komentarza przypomnieli, że jeszcze we wrześniu Komisja Europejska, wraz z Bankiem Światowym i rządem Ukrainy, w swojej Szybkiej Ocenie Szkód i Potrzeb (RDNA) szacowała koszt odbudowy tego kraju na 349 mld euro.

"W miarę trwania wojny, kwota ta wzrosła ponad dwukrotnie" - wskazali analitycy. "Aby wiarygodnie zaangażować się w odbudowę Ukrainy, prywatne finansowanie zewnętrzne musiałoby uzupełnić finanse sektora publicznego i pomoc rozwojową" - dodali.

Według ekspertów Allianz Trade priorytetem będą inwestycje w infrastrukturę, służbę zdrowia, mieszkania i szkoły, a także w odporność cyfrową i energetyczną w celu trwałego ożywienia i odbudowy. W ich opinii zwiększy to gotowość ukraińskich uchodźców do powrotu do domu, poprawi połączenia logistyczne i handlowe z Europą oraz zwiększy zainteresowanie prywatnych inwestorów. Według autorów opracowania będzie to wymagało co najmniej 100-150 mld euro inwestycji prywatnych oprócz 350 mld euro pomocy zagranicznej.

Większa współpraca publiczno-prywatna może pomóc w odbudowie Ukrainy

Analitycy prognozują, że gospodarka Ukrainy ustabilizuje się w tym roku, ale ryzyko spadku jest duże. Po spadku produkcji o 34 proc. w ubiegłym roku Allianz Trade oczekuje, że realny PKB Ukrainy wzrośnie nieznacznie, o około 1 proc. w 2023 r.

"Trwająca wojna stwarza jednak duże ryzyko pogorszenia perspektyw gospodarczych, zwłaszcza ze względu na (...) zniszczenie ważnej infrastruktury, takiej jak sieć energetyczna Ukrainy" - ocenili eksperci.

W komentarzu zwrócono uwagę, że od października 2022 r. energia elektryczna na Ukrainie jest racjonowana.

Wskazano, że roczna stopa inflacji przyspieszyła z 10 proc. do ponad 25 proc. i nie wykazuje żadnych oznak zmniejszenia. Eksperci dodali, że zarówno wzrost gospodarczy, jak i wyniki inflacji "wywarły ogromną presję na rachunki fiskalne" pomimo pomocy zagranicznej na dużą skalę.

"Deficyt publiczny Ukrainy wzrósł czterokrotnie, zwiększając dług publiczny o 40 punktów procentowych, a zadłużenie zewnętrzne brutto osiągnęło 90 proc. przedwojennego PKB. Ukraińska waluta straciła również jedną piątą swojej wartości w stosunku do dolara" - podano.

Allianz Trade podkreślił, że większa współpraca publiczno-prywatna może pomóc w stworzeniu odpowiedniego klimatu inwestycyjnego, co jest również celem unijnego instrumentu Rebuild Ukraine Facility. Zaznaczono, że przyciągnięcie inwestycji prywatnych wymagałoby dalszej modernizacji państwa i jego instytucji.

"Poprawi to sposób rządzenia i poszanowanie praworządności, w tym trwale ograniczy nadmierne wpływy polityczne oligarchów" - oceniono.

"Bez gwarancji bezpieczeństwa, które powstrzymają ponowną agresję Rosji, Ukraina będzie miała trudności z przyciągnięciem z powrotem kapitału ludzkiego i importem prywatnego kapitału zagranicznego. Zachód musi zapewnić Ukrainie takie wiarygodne gwarancje (lub jakąś osłonę sektora publicznego dla firm, które inwestują na Ukrainie, gdy kraj pozostaje atakowany)" - podkreślono.

Eksperci dodali, że "bez hojnej pomocy zagranicznej do czasu zakończenia wojny, odbudowa gospodarcza Ukrainy będzie się przedłużać; może to zagrozić zarówno młodej demokracji, jak i stopniowo poprawiającej się sytuacji bezpieczeństwa".

"Konieczna jest większa koordynacja działań państw wspierających, zwłaszcza gdy przyjdzie czas na negocjowanie z Rosją reparacji wojennych (w postaci rezerwowych aktywów, papierów wartościowych lub aportów, takich jak surowce, ropa i gaz)" - podsumowali eksperci Allianz Trade.

