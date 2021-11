Polskie spółki budowlane z większymi przychodami. Na czele Budimex, Strabag i PORR

Polskie spółki budowlane w 2020 r. odnotowały ponad 33,3 mld zł przychodów, o 4,3 proc. więcej w stosunku do 2019 - wynika z raportu Deloitte. Jak podano, największymi ryzykami dla branży są rosnące ceny oraz dostępność materiałów budowlanych i siły roboczej.

W 2020 r. przychody największych 15 spółek budowlanych przekroczyły 33,3 mld zł, co stanowi wzrost o 4,3 proc. w stosunku do 2019 r.

Na czele rankingu znalazła się Grupa Budimex z 8,4 mld zł przychodów, o ponad 10 proc. więcej niż w 2019 r. Na drugim miejscu była Grupa Strabag z wynikami na poziomie 5,2 mld zł, wyższymi o ok. 12,6 proc. Trzecie miejsce zajęła Grupa PORR, realizując przychody na poziomie 2,6 mld zł - wzrost o 11,1 proc.

Jednocześnie Grupa Budimex i Grupa Strabag w 2020 roku uzyskały największy wartościowo wzrost przychodów - odpowiednio 813 mln zł i 580 mln zł.

"W pierwszym kwartale 2020 roku pomimo wielu restrykcji oraz zamknięcia określonych placówek z powodu pandemii, sektor budowlany kontynuował prace, a budowy nie zostały zamknięte, tak jak to miało miejsce w innych krajach Europy Zachodniej. W drugim kwartale nastąpiło ożywienie, które utrzymuje się do dziś. Pandemia nie spowodowała też istotnego spowolnienia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Potwierdzeniem dużej aktywności inwestycyjnej w sektorze publicznym są wydatki na kontrakty infrastrukturalne oraz plany projektowe na kolejne lata" - skomentował partner, lider sektora nieruchomości i budownictwa w Deloitte Maciej Krasoń.

