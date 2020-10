Pomorskie: W 2026 r. ma powstać obwodnica Sztumu

Za sześć lat ma być zbudowana obwodnica Sztumu (Pomorskie), w ciągu drogi krajowej 55. Program inwestycji dla tej drogi podpisany został w środę w siedzibie starostwa. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

"Program 100 obwodnic powstał właśnie po to, aby rozwiązywać najważniejsze problemy komunikacyjne w Polsce. Podpisanie programu inwestycyjnego oznacza zabezpieczenie środków finansowych na ten cel i upoważnienie gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do przygotowywania wszelkich procedur przetargowych" - powiedział na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Starosta sztumski Sylwia Celmer podkreśliła, że podpisanie dokumentu do historyczny dzień dla regionu.

"Niewątpliwie ta inwestycja przyczyni się do odciążenia komunikacyjnego naszego pięknego miasta, ale przede wszystkim jest to wielka szansa dla rozwoju regionu. Ta inwestycja, program 100 obwodnic, to jest ukłon w stronę samorządów i lepszego życia obywateli" - dodała samorządowiec.

Celem budowy obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55 jest poprawa bezpieczeństwa, odciążenie i zwiększenie płynności ruchu oraz zmniejszenie czasu przejazdu drogą krajową nr 55 i w obrębie układu drogowego miasta, a także poprawa jakości życia mieszkańców.

Obwodnica ma mieć parametry drogi głównej ruchu przyspieszonego o przekroju po jednym pasie w każdym kierunku bądź naprzemiennie dwa w jedną i jeden w drugą, tzw. 2+1 (w zależności od wyników analiz). Orientacyjna długość obwodnicy to ok. 6 km (w zależności od wariantu). Inwestycja obejmie również trzy skrzyżowania oraz infrastrukturę towarzyszącą.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy oddziału GDDKiA w Gdańsku Piotr Michalski w połowie listopada ogłoszony zostanie przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie przygotowania koncepcji programowej (wraz z wariantowaniem przebiegów), materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wraz z jej uzyskaniem) oraz projekt budowlany wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Do 2024 r. będzie prowadzony proces przygotowawczy, a przybliżony termin prac budowlanych przewidziano w latach 2025-26.

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w województwie pomorskim, oprócz obwodnicy Sztumu, powstaną cztery obwodnice: Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25 (trwa przetarg na realizację prac budowlanych), Człuchowa w ciągu drogi krajowej nr 22/25 (uzgadniany jest program inwestycji), Słupska/Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21 (przygotowywany jest przetarg na prace projektowe) oraz Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22 (przygotowano studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe).

W ramach Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Koszt ich realizacji został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.