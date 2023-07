Pomorskie: Wojewoda wydał zgodę na rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka S6 między Skórowem i Leśnicami

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał we wtorek zezwolenie na budowę (ZRID) odcinka drogi ekspresowej S6 między Skórowem i Leśnicami (Pomorskie) - poinformował urząd wojewódzki. Budowa ponad 10-kilometrowego odcinka potrwa do 2025 roku.

Wojewoda Pomorski wydał we wtorek decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przedostatniego odcinka drogi ekspresowej S6 ze Słupska do Bożegopola Wielkiego. Decyzję odebrał dyrektor oddziału gdańskiego GDDKiA Karol Markowski.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), z rygorem natychmiastowej wykonalności, pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych w terenie.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie 10-kilometrowy odcinek Skórowo - Leśnice. Powstanie węzeł drogowy Leśnice, Miejsce Obsługi Podróżnych w Darżewie i 25 obiektów inżynierskich (w tym 14 przejść dla zwierząt i 11 wiaduktów).

Ponadto zbudowana lub zmodernizowana zostanie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, system odwodnienia terenu, w tym: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne. Powstaną również elementy mające na celu ochronę środowiska, takie jak: ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt czy przepusty ekologiczne. W ramach inwestycji wykonana zostanie infrastruktura dla obiektów znajdujących się przy drodze ekspresowej, w tym sieci energetyczne, oświetleniowe, wodociągowe i urządzenia oczyszczające ścieki.

W komunikacie zapewniono, że dzięki budowie drogi ekspresowej, przejazd tym odcinkiem S6 skróci się o połowę w porównaniu do obecnej DK6, a także poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy. Oceniono, że trasa będzie stanowiła duży bodziec inwestycyjny dla terenów przyległych, zapewniając ich połączenie poprzez węzły z siecią dróg szybkiego ruchu.

Budowa drogi ekspresowej S6 została podzielona na kilka etapów. Pod koniec ubiegłego roku oddano do użytkowania trzy odcinki między miejscowością Bożepole Wielkie a Gdynią, o długości ok. 42 km. Trwają prace budowlane na dwóch odcinkach Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, między węzłami Chwaszczyno - Gdańsk Południe oraz na dwóch kolejnych odcinkach S6: druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska i odcinek Leśnice - Bożepole Wielkie.

W realizacji jest też pozostałe ok. 46 km S6 w woj. zachodniopomorskim, od Koszalina do początku obwodnicy Słupska, a w lipcu będzie można ominąć Sianów. Kierowcy korzystają już z blisko 130 km drogi ekspresowej S6 od Goleniowa do Koszalina.

W czerwcu wojewoda pomorski wydał zezwolenie na budowę drogi między Bobrownikami a Skórowem. Jak podaje GDDKiA, toczy się postępowanie dla ostatniego fragmentu tej trasy, od końca obwodnicy Słupska do Bobrownik.

