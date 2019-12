Ponad 11,5 mln zł na południową obwodnicę Gliwic

Ponad 11,5 mln zł dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych do wartego ok. 54,6 mln zł projektu budowy odcinka południowej obwodnicy Gliwic otrzyma samorząd tego miasta. Łącznik od ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej w śladzie ul. Okrężnej powinien być gotowy w listopadzie 2020 r.

Gliwice mają obwodnicę dla ruchu tranzytowego - w ciągu autostrad A4 i A1 oraz w znacznej części czteropasmowej drogi krajowej nr 88.

Obwodnica o charakterze lokalnym, wewnątrz obwodnicy tranzytowej, ma być kolejnym elementem nowego układu komunikacyjnego miasta.

Na razie istnieje jej fragment zachodni - na odcinku od drogi nr 88 do ul. Sowińskiego. W ub. roku powstało też rondo na ul. Bojkowskiej - pierwszy element części południowej.

Od początku tego roku trwa budowa odcinka zachodniej obwodnicy od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej, a w połowie października podpisano umowę z wykonawcą odcinka od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego (oba te fragmenty wykonuje konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach oraz Eurovia Polska).

Od marca br. ten sam wykonawca prowadzi też prace na fragmencie południowej obwodnicy pomiędzy ul. Bojkowską i ul. Pszczyńską. Ogółem na długości 1,6 km zaplanowano tam przebudowę 400-metrowego fragmentu ul. Bojkowskiej wraz z budową ronda (już zrealizowana), budowę nowej drogi (ok. 900 metrów) łączącej ul. Bojkowską z ul. Okrężną oraz przebudowę południowej części ul. Okrężnej (ok. 700 metrów - obecnie trwają prace).

Jak wynika z wtorkowej informacji gliwickiego magistratu, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach w ramach dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskał pod kątem tego ostatniego przedsięwzięcia ponad 7,8 mln zł w transzy na 2019 r. i niemal 3,8 mln zł w transzy na 2020 r.

Umowę w tej sprawie podpisali we wtorek p.o. prezydenta Gliwic Janusz Moszyński i wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. "To kolejny bardzo ważny etap w kierunku sfinalizowania budowy całej tzw. południowo-zachodniej obwodnicy Gliwic, która pozwoli odciążyć układ komunikacyjny dzielnic okalających miasto i usprawni w przyszłości dojazd mieszkańców Trynku, Sikornika czy Sośnicy do strefy ekonomicznej" - ocenił cytowany w informacji Moszyński.

Wniosek o dofinansowanie budowy południowej obwodnicy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych gliwicki ZDM złożył w kwietniu br. W rozdaniu jesiennym środków FDS Gliwice zdobyły dofinansowanie na inwestycje związane z budową ul. Kozłowskiej (droga gminna; umowę podpisano w Katowicach na początku listopada br.) oraz na budowę odcinka obwodnicy południowej (droga powiatowa).

"Roboty związane z tym przedsięwzięciem dotyczą łącznika od ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej - w śladzie ul. Okrężnej. Przewidywane zakończenie prac, zgodnie z umową podpisaną w marcu br., powinno nastąpić w listopadzie 2020 r. Koszt całej inwestycji to ok. 54,6 mln zł" - zaznaczono we wtorkowej informacji miasta.

Zachodnia obwodnica Gliwic będzie w przyszłości częścią drogi krajowej nr 78 Chałupki - Chmielnik. Przejmie ruch i funkcję drogi krajowej z obecnej, silnie obciążonej ruchem trasy wytyczonej przez ścisłe centrum miasta.

Południowy odcinek lokalnej obwodnicy poprowadzi od ul. Rybnickiej do Bojkowskiej (2,1 km) - po południowej stronie ogrodów działkowych przy ul. Rybnickiej i po południowej stronie lotniska aeroklubu - do skrzyżowania z ul. Bojkowską. Ostatnia część południowej obwodnicy to 1,6 km między ul. Bojkowską i ul. Pszczyńską.