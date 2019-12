Ponad 145 tys. mieszkań oddanych w trzy kwartały. Tak się mury pną do góry

W okresie trzech kwartałów 2019 roku odnotowano wzrost liczby oraz powierzchni użytkowej mieszkań oddanych do użytkowania odpowiednio o 12,3 proc. i o 9,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Poza tym rozpoczęto budowę o 2,6 proc. mieszkań więcej niż w pierwszych trzech kwartałach 2018 - poinformował GUS.

W gaz z sieci wyposażonych było 38,7 proc. mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 41,9 proc.. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 41,9 proc. mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego 35,5 proc. wyposażonych było w kotły/piece na paliwo gazowe, 19 proc. w piece/kotły na paliwo stałe, a 3,6 proc. w pozostałe rodzaje ogrzewania).- W I-III kwartale 2019 roku oddano do użytkowania 61 119 nowych budynków mieszkalnych , tj. o 7,9 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Łączna kubatura nowych budynków mieszkalnych wyniosła 63 647,5 tys. m3 – 12,2 proc. więcej rok do roku. Budynki jednorodzinne stanowiły 96,7 proc. wszystkich budynków oddanych do użytkowania. Mimo stosunkowo niewielkiego udziału (3,3 proc. ) budynków wielorodzinnych, wybudowano w nich 55,4 proc. wszystkich mieszkań-zaznaczył GUS.Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego, liczony od daty jego rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania, w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku skrócił się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,4 miesiąca i wyniósł 39,4 miesiąca. Budynki wielorodzinne oddane do użytkowania w analizowanym okresie wznoszono w czasie ponad 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne (odpowiednio 23,4 i 48,4 miesiąca).- W I-III kwartale 2019 roku rozpoczęto budowę 178 444 mieszkań, tj. o 4 483 mieszkania (o 2,6 proc.) więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 40,7 proc. ogółu, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 57,3 proc.. Pozostałe 2 proc. mieszkań, których budowę rozpoczęto, stanowiły inwestycje mieszkaniowe realizowane w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa- podał GUS.W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 201 327 mieszkań, tj. o 3,8 proc. więcej niż przed rokiem, z czego 97,6 proc. (podobnie jak przed rokiem) realizowanych będzie w nowych budynkach mieszkalnych.Pozostałe mieszkania powstaną w nowych budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.- Polsce wciąż jest daleko do poziomu nasycenia mieszkaniami typowego dla krajów Europy Zachodniej. Mowa o wynikach na poziomie 450 mieszkań - 500 mieszkań/1000 osób. Warto jednak zwrócić uwagę, że relacja pomiędzy liczbą mieszkań oraz mieszkańców Polski systematycznie się poprawia. Obecnie kształtuje się ona na poziomie około 380 mieszkań/1000 osób, czyli o wiele wyższym niż jeszcze 10 lat temu (345). Nie we wszystkich częściach kraju zmiany następują tak samo szybko - tak Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl komentuje sytuacje w mieszkalnictwie.