Ponad 16 km nowej drogi ekspresowej S61 dostępne dla kierowców

Ponad 16 km nowej drogi ekspresowej S61 dostępne jest już dla kierowców - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wartość projektu to ponad miliard złotych, a dofinansowanie ze środków unijnych to 588 mln zł.

"Dzięki Funduszom Europejskim i środkom krajowym zrealizowano kolejną, niezwykle potrzebną inwestycję. Dofinansowanie unijne przekroczyło połowę wartości całego projektu. To najlepszy przykład jak środki Unii Europejskiej realnie wpływają na poprawę komfortu życia Polaków. Możliwość szybkiego i bezpiecznego przemieszczania się to wymierna korzyść dla podróżujących" - mówi cytowany w komunikacie resortu Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.



Przypomniano, że oddany do ruchu fragment drogi stanowi jeden z dwóch odcinków realizowanych w ramach projektu "Budowa drogi ekspresowej S61 odcinek węzeł Łomża Zachód - węzeł Stawiski", wspieranego Funduszami Europejskimi.



"S61 jest przykładem, jak unijny budżet łączy Europę. Bardzo cieszę się z otwarcia kolejnych 34 km trasy, tak długo wyczekiwanej zarówno przez mieszkańców, jaki przejeżdżających tranzytem - podkreśla cytowana w informacji europejska Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira. Podkreśliła, że droga ta jest ważna nie tylko dla Polski. " W wymiarze europejskim stanowi część sieci łączącej państwa Bałtyckie z Polską i dalej z Europą Zachodnią i Południową, a także przyczyni się do nieskrępowanego przepływu towarów w ramach korytarza Morze Północne - Morze Bałtyckie" - dodała.





Całkowita wartość projektu to ponad miliard złotych, a dofinansowanie unijne przekracza 588 milionów złotych. Realizacja inwestycji pozwoli zlikwidować "wąskie gardła" oraz poprawi przepustowość i warunki ruchu. Otwarcie nowego odcinka drogi ekspresowej S61 usprawni międzyregionalny transport osób i towarów. Domknięcie najważniejszych ciągów autostrad i dróg ekspresowych jest jednym z priorytetów POIiŚ. Dotychczas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - największy beneficjent Programu - udostępniła do ruchu w ramach projektów POIiŚ 81 km autostrad i 972 km dróg ekspresowych.

Odcinek Kolno do Stawisk oraz od Stawisk do Szczuczyna - o łącznej długości prawie 35 km, to kolejny fragment międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica (po odcinku Śniadowo - Łomża Południe) przekazany w tym roku do użytku. Jak podała GDDKiA, wraz z - ukończoną w ubiegłym roku - drugą jezdnią obwodnicy Szczuczyna oraz fragmentem obwodnicy Stawisk, odcinki te dają ok. 44-kilometrowy fragment S61 w województwie podlaskim.

Via Baltica to międzynarodowy korytarza transportowy łączący kraje bałtyckie z zachodnią Europą. To odcinki dróg ekspresowych S8 i S61 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku. W sumie Via Baltica ma liczyć 311 km.