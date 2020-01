Ponad 200 inwestycji drogowych w 2020 roku za 3,6 mld zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządza siecią dróg krajowych o łącznej długości blisko 17 760 km. Na sieci tej ogłosi w tym roku przetargi na ponad 200 zadań, które swoim zakresem obejmą ok. 630 km dróg. Łączna wartość ich wszystkich to około 3,6 mld zł.

GDDKiA przypomina, że w realizacji ma w tym momencie 82 zadania z nowymi odcinkami dróg o łącznej długości ponad 1000 km.

W przetargach jest kolejnych 29 zadań o łącznej długości blisko 360 km.

Do końca 2020 r. ogłosi nowe przetargi na 25 odcinków o łącznej długości ponad 350 km.



Jak informuje GDDKiA, planowane działania na istniejącej sieci to przebudowa dróg i skrzyżowań oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach dróg krajowych, z których na co dzień korzystają nie tylko kierowcy, ale również piesi i rowerzyści.



Z informacji podanych przez Dyrekcję wynika, że wśród zaplanowanych na 2020 rok przetargów znalazło się 67 zadań dotyczących rozbudowy istniejących odcinków dróg krajowych o łącznej długości około 465 km.





Niemal wszystkie przetargi, dokładnie 57 o długości ok. 363 km, będą dotyczyć wyłonienia wykonawców robót budowlanych. W ośmiu przypadkach GDDKiA ogłosi postępowania na realizację w trybie „Projektuj i buduj”, w sumie na ok. 102 km. Będzie poszukiwać wykonawców zarówno na krótkie pojedyncze odcinki, jak również na kilka odcinków na danej drodze, które przełożą się na rozbudowę dłuższych odcinków.





Czytaj też: Ciągle wiele upadłości firm w Polsce. Oto powody



W przetargach na wyłonienie wykonawców inwestycji znalazły się m. in. przebudowa istniejącego i budowa nowych mostów na rzece Bóbr w Brzózce na DK32 i na DK94 w Bolesławcu, przebudowa wiaduktu na S86 w Katowicach, budowa mostu na rzece Wieprz w Łęcznej czy też obiektów na Noteci w okolicy Ujścia.



Wśród przetargów na opracowanie dokumentacji i budowę jest też między innymi rozbudowa istniejącego mostu na Wiśle w Sandomierzu.



GDDKiA dodaje, że w ramach ogłaszanych przetargów będzie prowadzić działania inżynieryjne przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa ruchu. Wymieni nawierzchnię, przebuduje skrzyżowania, zbuduje ronda, sygnalizacje świetlne, uspokoi ruch wytyczając wysepki.



- W ramach prowadzonych w tym roku postępowań w wielu miejscach zbudowane będą chodniki, zatoki autobusowe, doświetlane będą przejścia dla pieszych, ustawione zostaną ogrodzenia w celu ochrony pieszych i oddzielenia ruchu samochodowego od pieszego, powstaną kolejne kilometry dróg rowerowych. Na same ciągi pieszo-rowerowe o łącznej długości blisko 70 km ogłosimy w tym roku czternaście przetargów. Budowane są również nowe przejścia dla pieszych i kładki nad drogami – podano także w komunikacie.