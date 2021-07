Ponad 400 mln zł ze środków unijnych na nowy odcinek drogi S61

Dofinansowanie z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko do budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S61 to 415 mln zł - poinformowało w środę Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak wskazał resort, realizacja oddanego w środę o użytkowania nowego odcinka drogi S61 Śniadowo-Łomża Południe, który jest fragmentem Via Baltica, była możliwa dzięki finansowaniu ze środków krajowych i funduszy unijnych.

"Naszym priorytetem jest domknięcie najważniejszych ciągów autostrad i dróg ekspresowych, a także budowa obwodnic na drogach krajowych i ekspresowych. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki finansowaniu ze środków krajowych i funduszy unijnych - powiedział cytowany w informacji wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Dodał, że Via Baltica to jeden z najważniejszych szlaków tranzytowych łączących kraje nadbałtyckie z polską siecią dróg szybkiego ruchu.

Napisano, że trasa Śniadowo - Łomża Południe to 17 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni. Zaznaczono, nawierzchnia z betonu cementowego zapewni wyższą odporność na koleinowanie, co jest szczególnie ważne na trasie, z której w dużej mierze będą korzystać pojazdy ciężarowe. Dodano, że nowa trasa umożliwi połączenie z drogą wojewódzką nr 677.

Jak czytamy, oddany w środę fragment drogi to jeden z dwóch odcinków realizowanych w ramach projektu Budowa drogi ekspresowej S61 odc. węzeł Śniadowo - węzeł Łomża Zachód, który otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości prawie 415 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Via Baltica to ważny fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Na terenie Polski z ponad 311 km przyszłej drogi Via Baltica, kierowcy mają już do dyspozycji blisko 130 km. Z tego prawie 100 km to droga ekspresowa S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do Ostrowi Mazowieckiej, a pozostałe około 30 km to obwodnice Szczuczyna i Suwałk oraz odcinek Raczki-Suwałki. W budowie jest obecnie 169 km szlaku.

MFiPR zaznaczyło, że jeszcze w lipcu udostępnione będzie do ruchu kolejne ponad 34 km drogi ekspresowej S61.

