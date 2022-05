Ponad 90 proc. deweloperów obawia się wzrostu kosztów budowy

W drugim kwartale br. ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba deweloperów z Europy Środkowej, którzy obawiają się wzrostu cen budowy - to przyczyna niepokoju 91 proc. badanych. Ponad połowa spodziewa się pogorszenia dostępności finansowania - przekazał we wtorek Deloitte.

Stabilizacji aktywności na rynku nieruchomości spodziewa się 45 proc. uczestników badania Deloitte i jest to spadek o 12 p.p. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Jednocześnie, z 33 do 13 proc. zmniejszył się też odsetek mówiących o możliwym wzroście aktywności - podaje Deloitte.

Pogorszeniu uległy przewidywania dotyczące średniej liczby transakcji. Ich spadku w pierwszym kwartale spodziewało się 6 proc. ankietowanych, a w drugim ten odsetek wzrósł do 47 proc. - wynika z raportu.

Największym zmartwieniem branży może być wzrost kosztów budowy. W drugim kwartale tego roku tak uważa aż 91 proc. deweloperów - ponad dwukrotnie więcej niż w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku - zaznaczono.

Firma doradcza Deloitte przedstawiła wnioski z badania dotyczącego nastrojów przedstawicieli rynku nieruchomościowego Real Estate Confidence Survey for Central Europe. "Po rosyjskiej agresji na Ukrainę rynek real estate w Europie Środkowej cechuje zwiększona niepewność" - uważają analitycy.

"Odsetek respondentów przewidujących możliwość zwiększenia aktywności branży spadł między pierwszym a drugim kwartałem tego roku z jednej trzeciej do zaledwie 13 proc. W tym samym czasie aż o 41 p.p., do niemal połowy, wzrosła częstotliwość deklaracji spodziewających się mniejszej liczby zawieranych transakcji" - wymienia Deloitte.

Zdaniem analityków deklarowany w drugim kwartale pesymizm jest analogiczny do obserwowanego w 2020 r., w związku z pandemią. "Drugi kwartał przyniósł zwiększenie z 10 do 42 proc. odsetka przewidujących spadek ogólnej aktywności rynkowej" - napisano. "To oznacza możliwość odwrócenia trendu obserwowanego w minionym roku, kiedy respondenci deklarowali poprawę nastrojów, a rynkowi nieruchomości udało się bardzo wyraźnie odbić" - zauważyła firma doradcza.

"W nadchodzących miesiącach stabilizacji aktywności na rynku nieruchomości spodziewa się 45 proc. uczestników badania Deloitte i jest to spadek o 12 p.p. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Jednocześnie, z 33 do 13 proc. zmniejszył się też odsetek mówiących o możliwym wzroście aktywności" - wskazano. "W Polsce te nastroje są trochę mniej pesymistyczne - 36 proc. respondentów przewiduje spadek aktywności, 46 proc. - że nie ulegnie ona zmianie, a 18 proc., że wzrośnie" - dodali analitycy.

Pogorszeniu uległy przewidywania dotyczące średniej liczby transakcji. Ich spadku w pierwszym kwartale spodziewało się 6 proc. ankietowanych, a w drugim ten odsetek wzrósł do 47 proc. "W kwietniu tego roku nastąpił (...) wzrost pesymizmu - ponad połowa pytanych spodziewa się pogorszenia dostępności finansowania" - napisano. "W Polsce odsetek ten był jeszcze wyższy i ze względu na szybki wzrost stóp procentowych oraz rosnącą niepewność na rynku sięgnął aż 64 proc." - podkreślił Deloitte.

Zdaniem analityków największym zmartwieniem branży w tym roku może być wzrost kosztów budowy. "W drugim kwartale tego roku tak uważa aż 91 proc. deweloperów - ponad dwukrotnie więcej niż w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku" - poinformowano.

Badanie Deloitte Real Estate Confidence Survey dla Europy Środkowej jest publikowane corocznie. Jego obecna, czwarta edycja odbyła się w dwóch turach: na przełomie grudnia 2021 i stycznia 2022 oraz w kwietniu 2022. W badaniu wzięli udział członkowie zarządów, menadżerowie i specjaliści z zakresu rynku nieruchomości operujący przede wszystkim w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii, a także na terenie całej Europy Środkowej.

Deloitte to międzynarodowa firma doradcza, która świadczy m.in. usługi audytorskie, konsultingowe, a także usługi z zakresu doradztwa podatkowego, prawnego i finansowego.

