Ponad milion polskich mieszkań nadaje się tylko do wymiany

W Polsce mamy już ponad 15 milionów mieszkań. Szczególnie ostatnie lata przyniosły dużą poprawę w tym zakresie. Wciąż jednak mieszkań w Polsce jest za mało, aby zaspokoić potrzeby. Spora część lokali jest też w złym stanie i należy je zastąpić - takich mieszkań może być aż 1,2 mln.

Więcej pokoju!

Mieszkania do wymiany

Mieszkania dla imigrantów

- Niestety pod względem jakości rodzime mieszkania pod niektórymi względami plasują się w europejskim ogonie. Szczególnie martwić nas mogą te wskaźniki, które pokazują jak nasze mieszkania potrafią zaspokoić potrzeby. Plasujemy się na przykład w europejskim ogonie pod względem powierzchni nieruchomości przypadającej na mieszkańca. Jeszcze gorzej jest jeśli spojrzymy na liczbę pokoi na osobę - przypomina Bartosz kurek.Tę drugą wartość łatwiej porównywać na starym kontynencie, bo choć z naszego punktu widzenia może to być dziwne, to przeciętny Europejczyk rozglądając się za nieruchomością bardziej niż my zwraca uwagę na liczbę pokoi niż ich powierzchnię.Dlatego w statystykach dotyczących wielu krajów łatwiej znaleźć informacje na temat liczby pokoi niż powierzchni istniejących tam mieszkań.I tak Eurostat w danych za 2020 rok poinformował, że w Polsce na osobę przypada po 1,2 pokoi. Wynik i tak lepszy niż rok wcześniej (1,1). Problem w tym, że gorzej niż w Polsce jest tylko w Rumunii, Turcji i Serbii.Średnia unijna to 1,6 pokoi na osobę, a w 7 czołowych krajach statystyczny obywatel ma do dyspozycji co najmniej dwa pokoje. Tylko gdybyśmy chcieli dobrnąć do średniej liczby pokoi przypadającej na statystycznego mieszkańca starego kontynentu, to musielibyśmy zbudować jeszcze ponad 5 milionów mieszkań.Na tym nie koniec kwestii, które powinniśmy wziąć pod uwagę zastanawiając się nad tym ile mieszkań w Polsce jeszcze brakuje. Przecież w istniejącej liczbie mieszkań i domów są takie, które widnieją w statystykach tylko na papierze, bo w praktyce są ruinami lub przynajmniej są w złym stanie technicznym – np. z przeciekającym dachem, zawilgoconymi ścianami, podłogą i fundamentami.- Często są to nieruchomości, które łatwiej i taniej byłoby po prostu zastąpić nowymi niż łożyć pieniądze na ich remont czy rewitalizację. W takich nieruchomościach mieszka około 8 proc. rodaków (dane Eurostatu). Jeśli wprost ten odsetek przekłada się też na liczbę istniejących nieruchomości, to wspomniane problemy mogą dotyczyć około 1,2 milionów mieszkań i domów w Polsce - ocenia Bartosz Turek.W sporej części istniejących nieruchomości mieszkają ponadto emigranci zarobkowi, którzy przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu lepszego, bardziej dostatniego życia.Nie są oni uwzględnieni we wcześniej wspomnianych statystykach spisowych. Dziś już grono zagranicznych pracowników liczyć może nawet 2 miliony osób. Liczba ta może jeszcze wzrosnąć wraz z podnoszeniem się standardu życia w Polsce lub eskalacją konfliktów za naszą wschodnią granicą.To wszystko powoduje, że wciąż „nad Wisłą" brakuje mieszkań i najpewniej długo będzie ich jeszcze brakować. Jak duży jest niedobór? Jeszcze w 2018 roku w raporcie na ten temat HRE Think Tank szacował braki na 2,1 mln lokali. W międzyczasie powstało ponad 660 tysięcy nowych mieszkań, ale też zmieniły się: liczba mieszkańców naszego kraju, liczba gospodarstw domowych, liczebność emigrantów zarobkowych, ale też potrzeby mieszkaniowe ludności.