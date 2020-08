Ponowny przetarg na dokumentację do północnej obwodnicy Olsztyna

O ponownym przetargu na wykonanie dokumentacji dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Umowę z wykonawcą drogowcy chcą podpisać jeszcze w tym roku.

"Ponownie przekazaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na wykonanie studium korytarzowego oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit"- podali w komunikacie na stronie internetowej przedstawiciele GDDKiA w Olsztynie.

Drogowcy ponowili przetarg, bo w pierwszym nie było chętnych do wykonania dokumentacji.

W komunikacie podano, że ogłoszenie to ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia. Umowę z wykonawcą drogowcy planują podpisać jeszcze w tym roku.

Studium korytarzowe obejmie analizy obejścia Olsztyna zarówno po stronie zachodniej jak i wschodniej. Po wytypowaniu korytarza obwodnicy zadaniem wykonawcy będzie opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wydania decyzji środowiskowej.

Na etapie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dokonane zostaną analizy co najmniej trzech wariantów układu drogowego składającego się z obwodnicy Olsztyna, obwodnicy Dywit i odcinka od granicy administracyjnej Olsztyna do skrzyżowania z ul. Sybiraków w Olsztynie.

Zadaniem wykonawcy będzie również poinformowanie mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych (np. organizacji ekologicznych) o planowanym przedsięwzięciu oraz zebranie opinii na temat proponowanych rozwiązań. Zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne na obszarze każdej gminy, przez tereny której przechodzą analizowane warianty trasy.

Obwodnica północna Olsztyna będzie stanowiła dopełnienie układu drogowego, który powstał po zrealizowaniu drogi ekspresowej S51 oraz obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 16 (południowej).

Dzięki inwestycji całość ruchu dalekobieżnego i tranzytowego będzie mogła zostać wyprowadzona z Olsztyna. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 980 mln zł, a długość ok. 20 km. Prace przygotowawcze przewidziane są na lata 2021-25, a sama realizacja w latach 2026-30.