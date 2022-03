Popytowy skok: rosną ceny najmu, mieszkania znikają z rynku

Stawki na rynku najmu w ciągu ostatnich dwóch tygodni wzrosły bardziej niż przez cały rok. We Wrocławiu odnotowano zwyżki sięgające nawet 33 proc., podrożały również mieszkania w Krakowie - o 26 proc.

Co na to deweloperzy?

Jak tłumaczy Jarosław Krawczyk z Otodom, wzrost zainteresowania najmem można tłumaczyć napływem uchodźców z Ukrainy. - Ale nie tylko: również tym, że coraz więcej osób poszukuje mieszkania na wynajem ze względów ekonomicznych - coraz wyższe raty kredytów, spowodowane ciągłym podwyższaniem stóp procentowych, a także wyższe koszty energii czy inflacja sprawiają, że powstaje nowa grupa osób, wypchniętych na rynek najmu - komentuje Jarosław Krawczyk, ekspert Otodom.Liczba użytkowników w kategorii najmu mieszkań, którzy w ostatnich dniach nawiązali kontakt z potencjalnymi klientami, zwiększyła się o 454 proc. na Otodom oraz 254 proc. na OLX. Takie ruchy powodują również zmniejszenie oferty - 7 marca liczba dostępnych ogłoszeń, biorąc pod uwagę oferty najmu, była o 19 proc. niższa na Otodom i o 27 proc. niższa na OLX w porównaniu do 24 lutego 2022 roku.Deweloperzy w swoich ocenach są powściągliwi. Wyższe ceny najmu mogą powodować większe zainteresowanie kupnem własnego mieszkania. O tym mówiono m.in. podczas konferencji wynikowej Dom Development. W prezentacji pokazano, że koncentracja uchodźców w największych miastach i skokowy wzrost popytu na rynku najmu zwiększą tym samym popyt na mieszkania. Dodatkowo podano, że wzrost oczekiwań inflacyjnych może zachęcić do lokowania oszczędności w nieruchomościach.Andrzej Gutowski z Ronson Development w rozmowie z WNP.PL wskazał, że ceny mieszkań utrzymają tendencję wzrostową w obecnej sytuacji. - Nie jest tajemnicą, że tempo sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym nieco wyhamowało, a rynek nieruchomości został zamrożony. Jest to sytuacja podobna do tej, z jaką mierzyliśmy się na początku pandemii koronawirusa. Warunkuje ją strach i duży poziom niepewności, jednak nie wzbudza w nas paniki. Z dużą uwagą obserwujemy rynek i cierpliwie czekamy na jego ponowne rozpędzenie. Szacuje się, że w Polsce brakuje ok. 1,1 mln mieszkań, więc przed naszą branżą wciąż stoją duże wyzwania - podał Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development w rozmowie z WNP.PL.