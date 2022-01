Pora obalić mity o drewnie. W budowlance będzie go przybywać

Popularność budownictwa drewnianego w Polsce rośnie, ale odsetek obiektów budowanych z drewna ciągle jest niewielki. Mamy zasoby i technologie, lecz brakuje edukacji i świadomości, że drewniane wcale nie znaczy nietrwałe i łatwopalne.

Nie na każdą kieszeń

Drewniane wieżowce

CLT po polsku

Dostrzec potencjał,

Wskazywał też, że Polska jest liderem w technologii budownictwa drewnianego, szczególnie szkieletowego.– Jesteśmy największym producentem na świecie termoizolacji dla budynków drewnianych i dachów budynków drewnianych. Idea jest taka, by łączyć drewno z izolacją z włókien drzewnych. Takich domów według szacunków w 2021 r. powstało w Polsce ok. 40 tys. To domy o powierzchni 120 m kw. w standardzie pasywnym. Nikt nie jest jednak w stanie określić, czy to rzeczywista liczba, bo wiele budynków powstaje w technologii hybrydowej... – mówił ekspert Steico.Wśród gości sesji poświęconej drewnu znalazła się Sonia Kowalik, specjalista w Roble Poland - podłogi, schody, tarasy i drzwi. Jak mówiła ekspertka, drewno doskonale sprawdza się zarówno w we wnętrzach, jak i na tarasie czy elewacji.- Klienci mają niekiedy obawy o zmianę koloru drewnianych elementów - i to rzeczywiście następuje, bo drewno ulega utlenianiu, zostaje poddane promieniowaniu słonecznemu oraz innym czynnikom zewnętrznym i - w efekcie - szarzeje. Jeśli jednak zastosujemy kolorową bejcę, ten efekt zostaje zminimalizowany - wyjaśniała ekspertka.Trwałość to jeden z elementów kluczowych w wyborze materiałów – zarówno przez projektantów, wykonawców, jak i inwestorów.- Na trwałość drewnianych podłóg wpływają m.in. temperatura i wilgotność powietrza, które powinny być względnie stałe w pomieszczeniu. Przy zachowaniu właściwych parametrów podłoga przetrwa w dobrym stanie długie lata - tłumaczyła.I wskazywała na zdecydowaną popularność podłóg warstwowych, które - jako jedyne - można stosować z ogrzewaniem podłogowym, które jest obecnie bardzo popularne. Podłogi warstwowe są też, jak podkreślała, dużo trwalsze niż podłogi lite.Do odnawiania drewnianych podłóg Roble Poland stosuje głównie twarde woski olejne, ale też utwardzalne metodą UV lakiery, które tworzą bardzo trwałą powłokę.Mimo że drewniane podłogi są trwałe i piękne, to - jak przyznała Sonia Kowalik - barierą dla wielu osób jest ich cena.- Mamy klientów, którzy nie zdecydują się na podłogi drewniane z przyczyn ekonomicznych. Mają określony budżet, a panele są niekiedy nawet 5-krotnie tańsze. Owszem, w Polsce jest coraz większa świadomość ekologiczna i coraz więcej osób kieruje się nią, decydując się na budowę domu, ale ciągle w mojej opinii kluczowe są jednak względy ekonomiczne - stwierdziła ekspertkaRoble Poland.Drewno to materiał wykorzystywany nie tylko w budownictwie jednorodzinnym, ale też przy wznoszeniu obiektów użyteczności publicznej czy biurowców.- Myślę, że jeśli chodzi o drewniane budynki kubaturowe, to Polska jest gdzieś na początku drogi - uważa Sonja Moder, dyrektor ds. rozwoju biznesu austriackiego KLH Massivholz.Reprezentowana przez nią firma specjalizuje się w zyskującej popularności na całym świecie technologii CLT.- Gdy 21 lat temu rozpoczynaliśmy naszą przygodę z CLT, nikt o niej wówczas nie słyszał i - poza kilkoma osobami - nie wierzył. Dziś budujemy w tej technologii budynki użyteczności publicznej, a nawet wieżowce... Myślę, że kluczowe dla rynku jest zapoznawanie ludzi z nowymi technologiami i nie chodzi tylko o CLT, bo jest przynajmniej kilka technologii zastosowania drewna w budownictwie - mówiła Moder.I podkreślała, że ludzie potrzebują jednak nie tylko rozprawiania o możliwościach, ale potrzebują też zobaczyć efekty, wyniki, raporty, gotowe rozwiązania.- Ludzie potrzebują wiedzieć, że w drewnianych obiektach mogą czuć się bezpiecznie. To ogromna odpowiedzialność i kluczowa obecnie rzecz, jeśli chodzi o rynek budownictwa drewnianego w Polsce - uważa przedstawicielka KLH Massivholz.Skrót CLT (z ang. Cross Laminated Timber) oznacza drewno klejone warstwowo poprzecznie (krzyżowo). Przez to pojęcie rozumie się materiał przeznaczony do produkcji elementów płytowych, tzw. płyt CLT.Właśnie z takich płyt swoje biurowce buduje APA Wojciechowski. O faktach i mitach związanych z tą technologią i budownictwem z drewna w ogóle mówił architekt, współwłaściciel, prezes zarządu firmy – Szymon Wojciechowski.- My robimy budynki biurowe w technologii CLT szkieletowej i pytanie, które najczęściej pada po stronie inwestora, brzmi: ile to będzie droższe od tradycyjnej technologii? To bardzo trudne pytanie, bo sama konstrukcja rzeczywiście jest droższa, ale w klastycznej budowie konstrukcja jest np. pokrywana gipsem, stosuje się podwieszane sufity, których w technologii CLT nie ma potrzeby robić. To, że obiekt powstaje szybciej, też jest jakąś wartością. Dlatego tak trudno odpowiedzieć na pytanie o porównanie tych kosztów - przyznał Wojciechowski.Wskazał też na konkretne obszary, które utrudniają rozwój budownictwa drewnianego w Polsce.- Obecnie mierzymy się z trzema problemami: z przepisami, mitem dotyczącym palności konstrukcji drewnianych i ich nieodporności na ogień oraz z mitem ekologicznym, czyli myśleniem "jaki sens ma budowanie z drewna, jeśli przy tym wycinamy lasy" - wymieniał.Tymczasem, jak tłumaczył, nie chodzi o niszczenie zasobów leśnych, ale właściwe nimi gospodarowanie i zagospodarowywanie pozyskanego drewna.- Mamy w Polsce do dyspozycji konkretną pulę drewna. Lasy przyrastają w określonej wielkości - załóżmy, że jest to 5-6 m sześc. na hektar. Lasy Państwowe mają obowiązek nie przekraczać 65-50 proc. wycinki tego, co przyrasta, a z reguły wiek drzewa, które jest wycinane, to 120 lat. Naszym zadaniem, tj. meblarzy, "podłogarzy", architektów itp., jest wykorzystać to drewno w taki sposób, aby nie zgniło, nie zostało spalone i było magazynem retencjonowania CO2 jak najdłuższy czas - podkreślał Szymon Wojciechowski.Co jeszcze można robić, by drewniane budownictwo rozwijać? Otóż edukować. Kluczowa, zdaniem prezesa zarządu firmy APA Wojciechowski, jest jednak edukacja oparta na przykładach. A tych przybywa.- Wsparcie producentów elementów drewnianych, którzy rozumieją swoją pionierskość, jest wielkie. Dzięki temu, mam nadzieję, powstanie sporo budynków w różnych technologiach drewnianych, a ich liczba będzie rosła na zasadzie postępu geometrycznego. Na razie jesteśmy na końcu mówienia, teraz trzeba zacząć budować - mówił Wojciechowski.Bez względu na to, czy budynek jest murowany, czy drewniany, musi on spełniać takie same normy. Choć wydaje się to oczywiste, to dla wielu oczywistym nie jest. W efekcie utrzymuje się przekonanie, że drewniane znaczy nietrwałe...- Każdy z budynków budowany jest w podstawie tych samych norm, zatem nie ma możliwości, żebyśmy jako konstruktorzy czy projektanci wytrzymałości konstrukcyjne i warunki podporządkowali do materiałów... Drugi mit dotyczący warunków atmosferycznych też bardzo łatwo obalić, bo to materiał konstrukcyjny, wewnętrzny, który nie ma styczności z zewnętrzem. W bardzo wielu przypadkach nie widać nawet, że konstrukcje budynków są wykonane z drewna, bo są pokryte okładzinami - wyjaśniała Katarzyna Waloryszak, architekt i współwłaścicielka IARP.Trwałość i odporność na ogień to nie jedyny powód dystansu do drewna jako materiału budowlanego.- Jeśli chodzi o budynki jednorodzinne, to wiele osób chce, ale boi się prefabrykacji. Ona się u nas źle kojarzy - głównie z blokowiskami z lat 60-70. Dopóki ktoś nie zobaczy współczesnej prefabrykacji, precyzji jej wykonania i tego, że pozwala ona nawet wyeliminować wiele błędów, które powstają na placu budowy, dopóty myślę, że przekonanie ludzi do drewna będzie trudne - chociaż świadomość inwestorów prywatnych jest w tej mierze coraz większa - mówiła Barbara Uherek-Bradecka, architekt i współwłaścicielka BB Architekci.Podobnie, jak otwartość na systemy budowlane projektantów i inwestorów.- To bardzo ważna cecha, bo budownictwo to dziedzina, która bardzo szybko się zmienia. Na pewno do wykonania jest praca infrastrukturalna, bo muszą znaleźć się firmy wykonawcze, które "wykwalifikują się" w systemach drewnianych, działa ich już natomiast na rynku sporo i praca, która jest wkładana w poszerzanie tej wiedzy, jest bardzo duża. Mówię tu o konstrukcjach i budynkach użyteczności publicznej, czyli większych obiektach niż domy jednorodzinne, bo w ich przypadku ta wiedza i doświadczenie są bardzo duże i ostatnich trzech latach widzimy znaczący ich przyrost w Polsce. W przypadku budynków kubaturowych ciągle to jakaś nowość na naszym rynku - stwierdziła Waloryszak.Z kolei Barbara Uherek-Bradecka zwróciła uwagę na jeszcze jeden atut budownictwa drewnianego, a mianowicie na jego recykling i ponowne pożytkowanie materiałów.- Najlepiej wykorzystywać do wykończeń, bo nie muszą one spełniać takich norm, jak materiały konstrukcyjne. Należałoby przy tym rozgraniczyć podejście do wnętrz i do konstrukcji. W przypadku tych drugich nie wiem, jak wygląda recykling, ale jeśli chodzi o wnętrza, to drewno zmienia się razem z nami, widać na nim ślady użytkowania i my chcemy je widzieć. Materiały z recyklingu - z rozbiórki starych stodół, wykorzystywanie starych belek do dekoracji wnętrz - to fantastyczna dziedzina. Robi się tego u nas bardzo dużo, a ceny takich materiałów przekraczają nawet ceny nowego drewna - przyznała Uherek-Bradecka.Artykuł powstał na podstawie sesji "Łatwopalne, drogie, trudne w utrzymaniu, nietrwałe - prawda czy fałsz? Jak budować z drewna w XXI wieku?" odbywającej się w ramach 4 Design Days.