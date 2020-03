Porozumienie ws. budowy węzła na Zakopiance w Jaworniku

Do 2025 r. powinien powstać nowy węzeł drogowy na drodze krajowej nr 7, czyli Zakopiance w Jaworniku k. Myślenic. Porozumienie w sprawie jego budowy podpisały władze gminy Myślenice, województwa małopolskiego oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak podkreślił burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka, porozumienie daje zielone światło budowie bezkolizyjnego węzła na skrzyżowaniu DK7 z drogą wojewódzką nr 955 w miejscowości Jawornik.

Wskazał, że gmina Myślenice jest inicjatorem tego przedsięwzięcia i dysponuje dokumentacją, która posłuży w kolejnym etapie projektowym inwestycji.

Całkowity koszt budowy dwupoziomowego bezkolizyjnego węzła drogowego oszacowano na 73,2 mln zł.

- Węzeł drogowy w Jaworniku to strategiczna inwestycja komunikacyjna dla mieszkańców naszej gminy, ale także użytkowników Zakopianki - podkreślił Jarosław Szlachetka.



- Będzie ona służyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, użytkowników drogi krajowej nr 7 oraz drogi wojewódzkiej w Jaworniku. Na chwilę obecną to jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań na Zakopiance - dodał Jarosław Szlachetka.



Według niego węzeł drogowy w Jaworniku to także kluczowa inwestycja dla obsługi strefy aktywności gospodarczej Jawornik-Polanka, w której pracuje na co dzień 1,2 tysiąca osób.



Zgodnie z porozumieniem, krakowski oddział GDDKiA przeznaczy na realizację zadania 47,3 mln zł.





Zarządca dróg sfinansuje roboty budowlane, a także prace przygotowawcze - opracowanie ostatecznej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót.



Województwo małopolskie na budowę węzła drogowego w Jaworniku przekaże 20 mln zł, ponosząc częściowo koszty realizacji robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz uregulowania wszelkich zobowiązań wobec wykonawcy.



Gmina Myślenice w ramach porozumienia zapewni na poczet tej inwestycji wkład finansowy w wysokości blisko 6 mln zł. Składają się na to poniesione już koszty sporządzenia wstępnej dokumentacji w wysokości ponad 1,2 mln zł, a także poniesie koszty uregulowania odszkodowań za nieruchomości, koszty wynikające z decyzji administracyjnych.



Po stronie Myślenic będzie również wybudowanie drogi gminnej stanowiącej połączenie strefy aktywności gospodarczej z DW nr 955 w miejscowości Jawornik.



Obecnie skrzyżowanie DK7 z drogą wojewódzką nr 955 w miejscowości Jawornik zlokalizowane jest na jednym poziomie. W jego obrębie znajdują się drogi zbiorczo-rozprowadzające oraz kładka dla pieszych.



Po przebudowie skrzyżowania powstanie estakada nad Zakopianką, umożliwiająca bezkolizyjne włączenie się do ruchu na DK7 z drogi wojewódzkiej i dróg gminnych oraz ze Strefy Aktywności Gospodarczej. Nowy węzeł docelowo ma być przystosowany również do przystanku kolejowego w rejonie strefy przemysłowej.



Zgodnie z planami prace przygotowawcze do inwestycji potrwają do 2024 r. Lata realizacji robót określono na 2024-2025 rok.



W tym tygodniu GDDKiA ogłosiła też przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej bezkolizyjnego skrzyżowania w sąsiednich Krzyszkowicach, które zastąpi tam niebezpieczne skrzyżowanie Zakopianki z drogą powiatową. Zgodnie z planami prace przygotowawcze potrwają do 2023 roku, a roboty budowlane będą tam realizowane w latach 2023-2024.