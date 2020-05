Porr i Mota-Engil wybudują ekspresówkę za miliard złotych

Umowę na budowę drugiego odcinka nowej trasy S1 Mysłowice-Bielsko-Biała, największej obecnie drogowej inwestycji w woj. śląskim, podpisała w czwartek GDDKiA. Wykonawcą odcinka Oświęcim – Dankowice będzie konsorcjum PORR – Mota Engil, za 989,8 mln zł brutto.

Docelowo w pełni ekspresowa trasa S1 połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach i granicę ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie (jedna jezdnia), Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także Bielsko-Biała-Przybędza i Milówka-Zwardoń.Aby dokończyć arterię, potrzebne są: druga jezdnia wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko - Podwarpie (ok. 9,5 km - trwa budowa), przebudowa do standardu drogi ekspresowej kolizyjnej dwujezdniowej "jedynki" od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7 km - trwa przetarg), przebudowa liczącego ok. 2,7 km odcinka w Dąbrowie Górniczej (trwa projektowanie) oraz budowa obejścia Węgierskiej Górki (8,5 km - umowę podpisano; trwa projektowanie).Żuchowski zaznaczył, że czwartkowa umowa jest 16. w tym roku podpisywaną przez Dyrekcję, łącznie opiewają one na prawie 10 mld zł. W przygotowaniu jest obecnie 135 zadań na ponad 2170 km, a w przetargach - 17 zadań na ponad 203 km. "To spore liczby pokazujące, że rynek inwestycji drogowych jest perspektywiczny. (…) Pieniądze są, są one stabilne; z branżą finansową wskazujemy, że jesteśmy sektorem wypłacalnym" - zapewnił Żuchowski.Minister Adamczyk dodał, że w obecnej szczególnej sytuacji związanej z epidemią, "polskie budowy są zabezpieczone"."Pracownicy na polskich budowach są zabezpieczeni na tyle skutecznie, że przy okazji ostatniej odprawy z wykonawcami i zleceniodawcami (...) na pytanie czy na którejkolwiek z budów odnotowany był przypadek zakażenia pracownika koronawirusem odpowiedziano, że nie. Przypomnę, że to kilkaset tysięcy miejsc pracy na polskich budowach i kolejowych i infrastrukturalnych" - podkreślił szef GDDKiA.