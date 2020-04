Porr i Unibep chcą najtaniej wybudować odcinek S19

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała siedem ofert w przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 od Dobrzyniewa do węzła Białystok Zachód. Najtaniej, ale blisko 100 mln zł drożej od budżetu zamawiającego, prace wyceniło konsorcjum spółek Porr oraz Unibep.

Konsorcjum Porr, Unibep wyceniło zadanie na dokładnie 326,39 mln zł brutto wobec budżetu GDDKiA w wysokości 230,18 mln zł brutto.

Pozostali oferenci to (ceny brutto): konsorcjum Aldesa Construcciones Polska, Aldesa Construcciones (328,73 mln zł), Budimex (338,21 mln zł), Strabag (366,16 mln zł), Polbud-Pomorze (384,53 mln zł), Polaqua (385,63 mln zł) oraz Mostostal Warszawa (399,81 mln zł).

To pierwszy z przetargów dla podlaskiej części S19, która stanowi fragment międzynarodowej Via Carpatia na terenie Polski.

Via Carpatia

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) wskazuje budowę Via Carpatia jako główny priorytet inwestycyjny. W Polsce ten międzynarodowy szlak będzie miał długość ponad 700 km.



Głównym elementem trasy jest droga ekspresowa S19 od granicy ze Słowacją w Barwinku do Białegostoku (Knyszyn). Via Carpatia pobiegnie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.



W pierwszym półroczu 2020 r. planowane jest ogłoszenie jeszcze przetargów na projekt i budowę prawie 50 kilometrów drogi ekspresowej S19 w okolicach Białegostoku. W drugim półroczu 2020 r. przetargów mają doczekać się kolejne odcinki S19 w woj. podlaskim i mazowieckim o łącznej długości ok. 68 km.

Do końca roku powinien - według wcześniejszych zapowiedzi GDDKiA - zostać również ogłoszony przetarg na 17-kilometrowy odcinek Kuźnica - Sokółka Północ (na północny-wschód od Białegostoku).