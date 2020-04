Porr ma kontrakt na autostradę A18

GDDKiA podpisała z firmą Porr umowę na przebudowę i dostosowanie prawie 12 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Jej wartość to ponad 185 mln zł. Inwestycja obejmie odcinek od granicy państwa do okolic węzła Żary Zachód w Lubuskiem.

W piątek odbyła się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli ministerstwa infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas niej umowę podpisał dyr. zielonogórskiego oddziału GDDKiA Marek Langer i Piotr Sarnowski z firmy Porr.

"Południowa jezdnia drogi nr A18 od lat nazywana była złośliwie największymi schodami Europy. Kończymy z tym. Kończymy z tą niemożnością i z tymi kłopotami, bo przypomnę, że w 1996 r. - przed 24 laty - powstała koncepcja programowa, więc tyle lat zmagań. Wreszcie możemy dzisiaj powiedzieć - dotrzymujemy słowa" - powiedział biorący udział w spotkaniu on-line minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dodał, że droga nr 18 stanie się nowoczesną i bezpieczną autostradą - kolejną w sieci dróg szybkiego ruchu w naszym kraju. Mówił, że celem rządu jest połącznie Polski spójną siecią komunikacyjną bez znaczenia, gdzie są realizowane inwestycje oraz jaka opcja polityczna rządzi w danym regionie.

"To nie ma znaczenia. Znaczenie ma bezpieczna, komfortowa, przewidywalna sieć drogowa w naszym kraju i konsekwentnie zmierzamy do celu..." - zaznaczył minister. Przypomniał, że za sprawą decyzji premiera Mateusza Morawieckiego i rządu został zwiększony limit finansowy, który pozwala wreszcie dostosować dk 18 do parametrów autostrady.

Szef resortu infrastruktury podkreślił, że koronawirus nie zatrzymał polskich budów i przygotowań to realizacji inwestycji. Zaznaczył, że to dziesiątki, setki tysięcy miejsc pracy, o które trzeba dbać.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że podpisana w piątek umowa jest jedną z wielu, które zostaną podpisane w tym roku przez GDDKiA.



Dodał, że te działanie ma wymiar gospodarczy, gdyż 20 mld zł zostanie skonsumowane przez firmy budowalne będąc dla nich zastrzykiem finansowym w trudnym czasie epidemii koronawirusa.

"Wszystkie kontrakty, które są w tej chwili realizowane przez GDDKiA w ramach programu budowy dróg krajowych są prowadzone. Nie notujemy jakichś większych komplikacji, jakichś większych zakłóceń..." - zapewnił Weber. Wspomniał, że drugim ważnym komponentem są budowy kolejowe, gdzie wartość umów podpisanych w tym roku osiągnąć pułap 10 mld zł.

W ramach podpisanej w piątek umowy firma Porr ma zaprojektować i rozbudować do parametrów autostrady dk 18 na odcinku od granicy państwa za mostem na Nysie Łużyckiej wraz z węzłem Olszyna do km 11,860 (2 km za węzłem Żary Zachód). Zadanie będzie realizowane w formule "Projektuj i buduj". Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.

"Niezależnie od tego, że będziemy prowadzili prace projektowe (...) szybko przystąpimy do wdrożenia nowej organizacji ruchu i robót rozbiórkowych, a po przygotowaniu części projektów wykonawczych rozpoczniemy realizację. Także w ciągu miesiąca firma pojawi się na budowie prowadząc prace przygotowawcze." - zapowiedział Sarnowski.

Podpisana w piątek umowa jest drugą dot. dostosowania dk 18 do parametrów autostrady. W połowie listopada 2019 r. podpisano umowę o wartości ponad 254 mln zł na przebudowę 22-kilometrów jej jezdni południowej między Żarami a Iłową. Natomiast w drugiej połowie tego roku planowane jest ogłoszenie przetargów na dwa pozostałe odcinki tejże jezdni, do węzła Golnice Dolnym Śląsku.

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie dk 18 (na 70-kilometrowym odcinku) od Olszyny do Golnic do standardów autostrady. Inwestycja ta stanowi drugi etap budowy autostrady A18 - pierwszym była budowa jezdni północnej w latach 2004-2006. Zadanie obejmuje nie tylko przebudowę jezdni południowej, ale także budowę niezbędnej w przypadku autostrady infrastruktury.

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym łączącym Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Zaliczana jest w Polsce do głównych dróg o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie.

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław.