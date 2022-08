Porr ma nowy kontrakt drogowy za ponad 100 mln

Umowa na prace budowlane przy rozbudowie DK22 między Knybawą a Gnojewem została podpisana z firmą Porr. Wykonawca będzie miał 19 miesięcy na realizację kontraktu. Nie uwzględnia to okresów zimowych, co oznacza, że prace powinny zakończyć się we wrześniu 2024 r. Wartość umowy to około 115,4 mln zł – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk ( dalej GDDKiA) podała, że podpisała z firmą Porr umowę na rozbudowę DK22 między Knybawą a Gnojewem.

Z informacji podanych przez GDDKiA wynika, że chodzi o rozbudowę około 5,6 km ww. drogi, a wartość umowy podpisanej z Porr wynosi około 115,4 mln zł.

W ramach inwestycji zostaną rozebrane dotychczasowe płyty betonowe, a w ich miejsce wybudowana zostanie nowa konstrukcja drogi. Na jej dwóch odcinkach przekrój trasy będzie miał układ 2+1, tj. po dwa pasy w jednym kierunku i jeden pas w przeciwnym, by umożliwić bezpieczne wyprzedzanie innych pojazdów.

GDDKiA podała ponadto m.in. że w Kończewicach, na skrzyżowaniu z drogami do Mątowów i Lisewa, będzie zainstalowana sygnalizacja świetlna. Dla zapewnienia skomunikowania przyległych terenów powstaną drogi serwisowe.

GDDKiA stwierdziła w komunikacie, że inwestycja przyczyni się do zwiększenia przepustowości układu drogowego oraz poprawy bezpieczeństwa, m.in. poprzez rozdzielenie ruchu kołowego, rowerowego i pieszego.

Rozbudowa, stwierdziła GDDKiA, pozytywnie wpłynie również na jakość życia mieszkańców i środowisko naturalne, m.in. dzięki obniżeniu poziomu hałasu, drgań oraz redukcję ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport.

