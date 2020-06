Porr wygrał kolejowy przetarg za 1,5 mld zł

Porr złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przebudowę magistrali węglowej w centralnej części woj. śląskiego - wynika z informacji PKP Polskich Linii Kolejowych. To najbardziej wysunięty na południe odcinek linii kolejowej nr 131; prace mają kosztować 1,53 mld zł brutto.

W unieważnionym dwa lata temu pierwszym przetargu najtańsza oferta opiewała na 1,3 mld zł brutto, przy budżecie 790 mln zł brutto.

W powtórnym postępowaniu PLK oszacowały wartość zamówienia podstawowego na 1,376 mld zł brutto.

W październiku 2019 roku odbyła się aukcja elektroniczna, w której uczestniczyło czterech wykonawców. W jej efekcie uzyskano od Intercoru cenę całkowitą oferty 1,242 mld zł netto (1,528 mld zł brutto). Spółka ta wygrała aukcję z firmą Porr - o 100 zł.

W informacji z otwarcia ofert we wrześniu 2019 roku zamawiający podał, że najtańsza łączna cena brutto wynosiła 1,742 mld zł brutto. W październiku 2019 roku odbyła się aukcja elektroniczna, w której uczestniczyło czterech wykonawców. W jej efekcie uzyskano od Intercoru cenę całkowitą oferty 1,242 mld zł netto (1,528 mld zł brutto). Spółka ta wygrała aukcję z firmą Porr - o 100 zł.

Pod koniec stycznia 2020 r. PLK wybrały ofertę Intercoru jako najkorzystniejszą. W połowie lutego jednak unieważniły wybór, w ślad za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej - celem "wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy oraz uzupełnienia dokumentów". Następnie, w ostatnich dniach zarządca kolejowej infrastruktury podał na swojej platformie zakupowej, że wybrał ofertę Porr.

Chodzi o odcinek tzw. magistrali węglowej wiodącej z Górnego Śląska w kierunku portów w Gdańsku i Gdyni, przebiegający w centralnej, silnie zurbanizowanej części woj. śląskiego - od Chorzowa Batorego, przez Bytom i Radzionków, po Nakło Śląskie.

To również jedno z kluczowych połączeń kolejowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, którym kursują m.in. pociągi aglomeracyjne Kolei Śląskich z Katowic przez Chorzów i Bytom do Tarnowskich Gór i Lublińca.

Odcinek ten ujęto jako LOT A w zestawie przetargów zmierzających do realizacji unijnego projektu "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo", który przygotowano pod kątem dofinansowania środkami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W poprzednich latach na poszczególnych odcinkach magistrali węglowej, m.in. w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, prowadzono już remonty - np. między Bytomiem Północnym i Radzionkowem oraz Radzionkowem i Nakłem Śląskim.

Z dokumentacji dotyczącej przetargu fragmentu trasy Chorzów Batory - Nakło Śląskie wynika, że na nieodnawianych tam w poprzednich latach odcinkach wymieniona ma zostać nawierzchnia torów i sieć trakcyjna, poprawiana ma być też geometria linii. Zaplanowano przebudowę rozjazdów, remont lub zbudowanie na nowo wiaduktów, ścian oporowych, a także nowe urządzenia sterowania ruchem. Nie przewidziano budowy nowych torów dla ruchu aglomeracyjnego.

Perony mają zyskać m.in. nową nawierzchnię. W centrum Chorzowa ma powstać nowy peron przystanku Chorzów Uniwersytet w rejonie ul. Strzelców Bytomskich. Zaplanowano zmianę układu torowego stacji Bytom, a na głównym dworcu w tym mieście - oczyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji hali dworcowej - wraz z wymianą poszycia jej dachu. Na przystanku Bytom Północny perony mają być przesunięte w stronę ul. Strzelców Bytomskich.

Wyłoniony w przetargu wykonawca ma m.in. opracować dokumentację, uzyskać pozwolenia i wykonać roboty. Inwestycja w formule "projektuj i buduj" ma potrwać do 41 miesięcy od daty rozpoczęcia; w poprzednim przetargu zapisano 52 miesiące.

Firma Porr prowadziła już i prowadzi prace na innych odcinkach linii 131. We wrześniu ub. roku podpisała warty 1,24 mld zł netto kontrakt na rozłożone do 2023 r. prace na liczącym prawie 71 km odcinku linii, biegnącym od Kaliny do Ruśca Łódzkiego (tzw. LOT C, w konsorcjum z Trakcją System).