Porr zbuduje odcinek drogi krajowej pod Kołobrzegiem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła badanie ofert złożonych w przetargu na budowę drogi krajowej 11 na odcinku łączącym rondo Janiska z węzłem Kołobrzeg Wschód. Spośród trzech złożonych ofert najkorzystniejsza okazała się ta firmy Porr, opiewającą na kwotę około 56,3 mln zł.

Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania od wyniku przetargu. Jeżeli nie będzie odwołań, po uzgodnieniu gwarancji będziemy mogli podpisać umowę. Wykonawca zbuduje odcinek drogi krajowej numer 11, łączący drogę ekspresową S6 z portem w Kołobrzegu, w ciągu 14 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych).

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, inwestycja rozpocznie się od ronda Janiska (im. Jerzego Patana), które powstało w ramach budowy obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK11, a zakończy na węźle Kołobrzeg Wschód na drodze ekspresowej S6. Trasa będzie się łączyła również z rondem, które powstało na wysokości ul. Janiska. Na przecięciu z ul. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu, czyli drogą w kierunku m. Budzistowo, powstanie wiadukt w ciągu DK11.

Na trasie przewidziano również budowę ekranów akustycznych o łącznej długości 732 metrów, w tym na całym odcinku od ronda Janiska aż do zejścia nasypu do poziomu terenu za drogą do Budzistowa. W projekcie przewidziano również wykonanie nasadzeń zieleni na skarpie i przy podstawie nasypu. Dodatkowo ekrany akustyczne mają być obsadzone pnącą się roślinnością. Droga wyposażona zostanie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), takie jak bariery ochronne i osłony przeciwolśnieniowe. Zbudowana zostanie także nowa droga rowerowa o długości ok. 850 m.

Inwestycja połączy węzeł Kołobrzeg Wschód (na drodze ekspresowej S6) z oddanym do ruchu trzy lata temu fragmentem obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK11 i dojazdem do portu w Kołobrzegu (zrealizowanym w latach wcześniejszych przez samorząd). Budowa drogi wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum Kołobrzegu i usprawni połączenie z portem.

