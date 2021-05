Portfel zamówień Rafako coraz bardziej pusty

Wyspecjalizowana w budownictwie energetycznym grupa na okres od kwietnia do grudnia tego roku przewiduje realizację zamówień wartych prawie 810 mln zł. Tymczasem w portfelu zleceń na 2022 r. znajdują się prace warte zaledwie 85 mln zł.

We wrześniu ubiegłego roku spółka z Raciborza sprzedała już ARP za 31 mln zł spółkę rozwijającą projekt elektrycznego autobusu. Rafako planuje w ramach restrukturyzacji dalszą sprzedaż niewykorzystywanego majątku, w tym majątku zaniechanej działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa zlokalizowanego w Wyrach.W raporcie kwartalnym Rafako poinformowało również, że negocjuje ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron wydłużenie do 30 listopada 2021 r. okresu, w którym miało zrealizować prace optymalizacyjne, ustalone w ramach aneksu poprzedzającego oddanie bloku 910 MW do użytku w listopadzie 2020 r.Optymalizacja ta miała zostać przeprowadzona do 13 kwietnia 2021 r. Zarząd raciborskiej firmy oczekuje zawarcia porozumienia z klientem do końca czerwca 2021 r.Jak wyjaśniło Rafako, pierwotny termin nie został dotrzymany „ze względu na stan epidemii i związane z tym opóźnienia w dostawach niezbędnych elementów oraz utrudnienia związane z dostępnością personelu niezbędnego do realizacji prac w okresie przejściowym oraz wpływem zmian pracy bloku będących po stronie zamawiającego, a wpływających na prowadzone prace”.Ponadto Rafako poinformowało, że rozmawia z JSW Koks na temat aneksowania kontraktu na budowę bloku energetycznego na gaz koksowniczy w Radlinie. Umowę wartą 289 mln zł netto zawarto w maju 2019 r.Jak podało Rafako, w październiku 2020 r. kwotę tą zwiększono do prawie 297 mln zł. Natomiast w lutym 2021 r. zarząd spółki podjął decyzję o utworzeniu rezerwy w wysokości ok. 65 mln zł w związku z możliwością poniesienia dodatkowych kosztów realizacji prac.Jednocześnie firma wystąpiła do JSW Koks o dodatkowe wynagrodzenie „z tytułu istotnych zmian w zakresie przedmiotu zamówienia oraz w związku z koniecznością wykonania niezbędnych świadczeń dodatkowych w wysokości ok. 53 mln zł.- Zmiany te spowodowały opóźnienie w realizacji prac, co spowodowało zgłoszenie zamawiającemu dodatkowego roszczenia dotyczącego przedłużenia terminu oddania bloku. Strony prowadzą rozmowy mające na celu podpisanie aneksu określającego nowy termin realizacji kontraktu oraz rozliczającego zgłoszone przez jednostkę dominującą roszczenia - podało Rafako.- Zarząd jest przekonany o możliwości pozytywnego zakończenia rozmów i zawarcia aneksu nr 3 do kontraktu w terminie do końca czerwca 2021 r. - dodało.W raporcie kwartalnym Rafako podało również, że zakończone w minionym kwartale zwolnienia grupowe objęły 347 osób.W ocenie spółki, zmniejszenie zatrudnienia oraz inne działania optymalizacyjne i restrukturyzacyjne w znaczącym stopniu poprawiły sytuację firmy w procesie pozyskiwania nowego inwestora. Firma przewiduje zakończenie tego procesu do końca czerwca 2021 r.Zobacz też: Prezes Rafako liczy na nowego inwestora strategicznego. Wkrótce możemy go poznać